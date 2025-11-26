Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el South American Rally Race y lidera dos campeonatos

Joaquín Debeljuh Taruselli en la competencia más exigente del año.

El piloto pergaminense Joaquín Debeljuh Taruselli , una de las figuras más destacadas del rally raid argentino y finalista del Dakar 2022 , dialogó este miércoles con el ciclo Fuera de Página en radio y streaming, donde contó cómo vive las horas previas al inicio del South American Rally Race (SARR), competencia que tiene su base en Tinogasta, Catamarca, y que del 25 al 28 de noviembre define las últimas dos fechas del Campeonato Argentino y del Campeonato Latinoamericano FIM.

Debeljuh, piloto oficial de RVM Argentina y actual campeón argentino de rally raid, llegó a la madrugada junto a su equipo tras un extenso viaje de más de 1.100 kilómetros. Desde el campamento instalado en el polideportivo de Tinogasta, habló entre preparativos, revisión técnica y la puesta a punto de su moto RVM 450, con la que buscará sostener su liderazgo en ambas tablas.

“Es una carrera durísima, de 2.000 kilómetros, y hay que saber mantener la calma”

El piloto contó que la jornada comenzó con las verificaciones administrativas y mecánicas previas al prólogo, un tramo breve que sirve como puesta en ritmo antes de las etapas decisivas. La primera de ellas largaba este mismo miércoles por la tarde, mientras que las más exigentes llegarán en las dunas de Fiambalá, uno de los terrenos más técnicos y demandantes del rally continental.

“Hay que ir muy tranquilo porque es una carrera de 2.000 kilómetros. No sirve volverse loco. Venimos bien en puntos, pero hay que redondear todos los días y no cometer errores de navegación”, explicó.

En la entrevista subrayó que la navegación será un factor clave:

“Podés ser el piloto más rápido del mundo, pero un error en el desierto abierto te deja afuera o te hace perder horas. Este terreno exige concentración absoluta”.

Un clima extremo y un recorrido de alta exigencia

La competencia incluye tramos en Tinogasta, las dunas de Fiambalá y dos etapas finales en San Juan, en escenarios donde las temperaturas rondan los 30 grados, con fuerte exposición solar y sectores de mucha piedra.

“El calor se hace sentir. En las dunas va a ser muy duro, pero es un recorrido que disfruto. Es técnico, desafiante y define a los mejores navegando”, sostuvo.

Equipos variados y apoyos que llegan por tandas

Debeljuh también mostró el interior del campamento durante la entrevista en vivo, donde se encontraba trabajando su mecánico Pablo Pucci. Contó que en esta carrera el equipo estará compuesto por su círculo familiar y técnico directo, y que en los últimos días se sumarán amigos, colaboradores y el propio Roberto, dueño de la marca RVM, quien viajará para acompañarlo en San Juan.

“Es una carrera especial porque el equipo se va armando por tandas. Pero estoy muy agradecido del apoyo de todos”, indicó.

Rivales de jerarquía y un nivel cercano al Dakar

Debeljuh integrará la categoría M1, donde enfrentará a pilotos de peso como los hermanos Pajuay, a competidores de Brasil, Paraguay y distintas provincias argentinas, y a corredores experimentados en circuitos internacionales.

“Hay un nivel altísimo. Algunos estuvieron en el Dakar como yo. La carrera no tiene mucho que envidiarle en cuanto a exigencia y preparación”, aseguró.

Un objetivo histórico: pelear dos títulos en simultáneo

Debeljuh llega como líder del Campeonato Argentino —título que ya obtuvo en 2019 y 2022— y también encabeza la clasificación del Campeonato Latinoamericano FIM, donde buscará consagrarse por primera vez.

“Ojalá podamos cerrar un gran año y lograr los dos títulos. Sería una manera soñada de terminar la temporada”, expresó.

Entre la tensión previa y la ansiedad por largar

El piloto contó que, pese al largo viaje y las pocas horas de sueño, el equipo ya tiene la moto lista y todo el campamento organizado.

“Queremos largar ya. Cuando arranque la carrera, nos olvidamos del estrés del viaje y empieza lo lindo”, dijo entre risas.

Hacia el final de la entrevista, agradeció el acompañamiento del público y el espacio periodístico:

“Gracias por estar siempre. Vamos a ir contando cómo va día a día. Ojalá podamos volver con los títulos tan ansiados”.

Con condiciones extremas, rivales fuertes y cuatro jornadas decisivas por delante, el piloto pergaminense inicia un nuevo desafío continental con la posibilidad concreta de coronar el mejor año deportivo de su carrera.