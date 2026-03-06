viernes 06 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino, dos obras para mejorar la conectividad y el acceso a los barrios

    Los barrios de Pergamino reciben mejoras concretas con la pavimentación de calles que son claves para el tránsito.

    6 de marzo de 2026 - 15:35
    La pavimentación de Pasaje Río Juramento, una obra clave en Pergamino.

    Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar la circulación en distintos sectores de la ciudad, el Municipio de Pergamino avanza con la ejecución de obras viales estratégicas que permitirán optimizar toda la conectividad, facilitar el acceso a los barrios y brindar mejores servicios a los vecinos.

    Lee además
    El camión volcó en medio de una lluvia intensa.

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña
    subieron los precios del dni y pasaporte: asi quedaron los nuevos cuadros tarifarios

    Subieron los precios del DNI y pasaporte: así quedaron los nuevos cuadros tarifarios

    Se trata de intervenciones que actualmente se encuentran en pleno proceso de ejecución y que abarcan los trabajos en calle Mansilla, aunque la pavimentación del Pasaje Río Juramento ya esta una realidad porque las tareas concluyeron el jueves.

    En ese marco, el intendente municipal Javier Martínez recorrió recientemente los trabajos que se desarrollan en calle Mansilla, en el sector de vinculación entre la ruta nacional Nº 188 y Nº 8, donde dialogó con los vecinos de la zona que manifestaron su satisfacción y emoción por el inicio de una obra largamente esperada.

    Conectividad vial en Pergamino

    Durante la visita, los frentistas destacaron que se trata de una mejora solicitada desde hace más de siete décadas y que su concreción representa un paso muy importante para el progreso del barrio. Además, coincidieron en señalar que la intervención permitirá mejorar notablemente el tránsito, ordenar la circulación y generar las condiciones más seguras para quienes viven y circulan por el sector.

    Los trabajos que se llevaron adelante contemplaron, en una primera etapa, la extracción de la cortina forestal existente a lo largo de 324 metros lineales. Esta tarea incluyó la remoción de raíces mediante maquinaria pesada, lo que permitirá liberar completamente el área donde se ejecutará la obra.

    Posteriormente, se realiza una limpieza integral manual de la superficie, que abarcará un total aproximado de 1.620 metros cuadrados. En esta instancia se retirarán residuos vegetales y distintos elementos acumulados con el objetivo de acondicionar el terreno para las siguientes etapas del proyecto.

    ¿Cómo seguirán las obras?

    Finalmente, los trabajos avanzarán con la nivelación, relleno y emparejamiento de la totalidad de la superficie intervenida, también sobre una extensión de 1.620 metros cuadrados, generando las condiciones necesarias para la posterior ejecución del cordón cuneta y la pavimentación definitiva.

    En este contexto, el intendente Martínez destacó el valor del avance de la obra y el compromiso asumido con los vecinos del sector. “Se trata de una obra muy esperada, donde fue necesario trabajar junto a un frentista que cedió dos metros de su frente para poder desarrollar las tareas. Para nosotros la palabra vale y vamos a concluir pronto la obra. Luego continuaremos con el cordón cuneta y el asfalto, tal como nos comprometimos con los vecinos”, señaló el jefe comunal.

    Esta intervención forma parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura urbana que el Municipio impulsa en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar el drenaje, mejorar la transitabilidad y jerarquizar el espacio público, dando respuesta a demandas históricas de la comunidad.

    Pasaje Río Juramento

    La pavimentación del Pasaje Río Juramento ya es una realidad porque terminaron las obras en esa zona de la ciudad, una arteria estratégica que constituye la continuidad de avenida Liniers y que conecta directamente con el campo de deportes y el estadio del Club Juventud.

    “Terminamos los trabajos de pavimentación de Río Juramento; lo prometido es deuda; se lo dijimos a los vecinos y también a las autoridades del Club. Ahora el asfalto es una realidad”, afirmó Martínez.

    La obra permite mejorar significativamente la accesibilidad a todo ese sector de la ciudad, beneficiando no sólo a los vecinos que viven en la zona, sino también a quienes concurren a las actividades deportivas y sociales que se desarrollan en el predio de Juventud. Además, el nuevo pavimento facilita el tránsito de vehículos particulares y permite una circulación más rápida y segura para las ambulancias, bomberos y otros servicios públicos que deban asistir al lugar.

    “El año pasado colocamos las luces LED y este año nos quedaba el asfalto prometido, que concluyó el jueves”, agregó el intendente.

    Temas
    Seguí leyendo

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña

    Subieron los precios del DNI y pasaporte: así quedaron los nuevos cuadros tarifarios

    ¿Continuará la lluvia en Pergamino?: cayeron más de 40 milímetros y reina la inestabilidad

    Cinema Pergamino renueva su cartelera con dos estrenos y títulos que siguen convocando público

    Arte, música y teatro: un fin de semana con amplia agenda cultural en Pergamino

    Choque múltiple en el centro: adolescente perdió el control de una EcoSport y provocó una colisión en cadena

    Joaquín Debeljuh amplió su ventaja al frente del SARR

    Incendio de un vehículo en Colón y Alsina generó alarma ente automovilistas y transeúntes

    Joaquín Debeljuh se llevó otra etapa y saltó a la punta del SARR

    Cómo quedarán los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La banda Knockout que este sábado toca en La Viki Fest en Don Pedro con Espinas: Fernando mansilla ( voz ), Adrián Ciambarella (batería), Carlos Farías (bajo), Juan Lomelino (teclados), Emanuel Contreras (guitarra) y Juan Gentili (guitarra).
    Cultura y espectáculos

    Arte, música y teatro: un fin de semana con amplia agenda cultural en Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El camión volcó en medio de una lluvia intensa.

    Volcó un camión con bebidas tras despistar en la ruta 188 a la altura de Peña
    Subieron los precios del DNI y pasaporte: así quedaron los nuevos cuadros tarifarios

    Subieron los precios del DNI y pasaporte: así quedaron los nuevos cuadros tarifarios

    Pergamino, dos obras para mejorar la conectividad y el acceso a los barrios

    Pergamino, dos obras para mejorar la conectividad y el acceso a los barrios

    El panorama meteorológico para el fin de semana en la provincia de Buenos Aires anticipa condiciones variables, con presencia de nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas.

    ¿Continuará la lluvia en Pergamino?: cayeron más de 40 milímetros y reina la inestabilidad

    Viernes 6 de marzo - Versión PDF