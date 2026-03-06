Pergamino, dos obras para mejorar la conectividad y el acceso a los barrios

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar la circulación en distintos sectores de la ciudad, el Municipio de Pergamino avanza con la ejecución de obras viales estratégicas que permitirán optimizar toda la conectividad, facilitar el acceso a los barrios y brindar mejores servicios a los vecinos.

Se trata de intervenciones que actualmente se encuentran en pleno proceso de ejecución y que abarcan los trabajos en calle Mansilla, aunque la pavimentación del Pasaje Río Juramento ya esta una realidad porque las tareas concluyeron el jueves.

En ese marco, el intendente municipal Javier Martínez recorrió recientemente los trabajos que se desarrollan en calle Mansilla, en el sector de vinculación entre la ruta nacional Nº 188 y Nº 8, donde dialogó con los vecinos de la zona que manifestaron su satisfacción y emoción por el inicio de una obra largamente esperada.

Durante la visita, los frentistas destacaron que se trata de una mejora solicitada desde hace más de siete décadas y que su concreción representa un paso muy importante para el progreso del barrio. Además, coincidieron en señalar que la intervención permitirá mejorar notablemente el tránsito , ordenar la circulación y generar las condiciones más seguras para quienes viven y circulan por el sector.

Los trabajos que se llevaron adelante contemplaron, en una primera etapa, la extracción de la cortina forestal existente a lo largo de 324 metros lineales. Esta tarea incluyó la remoción de raíces mediante maquinaria pesada, lo que permitirá liberar completamente el área donde se ejecutará la obra.

Posteriormente, se realiza una limpieza integral manual de la superficie, que abarcará un total aproximado de 1.620 metros cuadrados. En esta instancia se retirarán residuos vegetales y distintos elementos acumulados con el objetivo de acondicionar el terreno para las siguientes etapas del proyecto.

¿Cómo seguirán las obras?

Finalmente, los trabajos avanzarán con la nivelación, relleno y emparejamiento de la totalidad de la superficie intervenida, también sobre una extensión de 1.620 metros cuadrados, generando las condiciones necesarias para la posterior ejecución del cordón cuneta y la pavimentación definitiva.

En este contexto, el intendente Martínez destacó el valor del avance de la obra y el compromiso asumido con los vecinos del sector. “Se trata de una obra muy esperada, donde fue necesario trabajar junto a un frentista que cedió dos metros de su frente para poder desarrollar las tareas. Para nosotros la palabra vale y vamos a concluir pronto la obra. Luego continuaremos con el cordón cuneta y el asfalto, tal como nos comprometimos con los vecinos”, señaló el jefe comunal.

Esta intervención forma parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura urbana que el Municipio impulsa en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de optimizar el drenaje, mejorar la transitabilidad y jerarquizar el espacio público, dando respuesta a demandas históricas de la comunidad.

Pasaje Río Juramento

La pavimentación del Pasaje Río Juramento ya es una realidad porque terminaron las obras en esa zona de la ciudad, una arteria estratégica que constituye la continuidad de avenida Liniers y que conecta directamente con el campo de deportes y el estadio del Club Juventud.

“Terminamos los trabajos de pavimentación de Río Juramento; lo prometido es deuda; se lo dijimos a los vecinos y también a las autoridades del Club. Ahora el asfalto es una realidad”, afirmó Martínez.

La obra permite mejorar significativamente la accesibilidad a todo ese sector de la ciudad, beneficiando no sólo a los vecinos que viven en la zona, sino también a quienes concurren a las actividades deportivas y sociales que se desarrollan en el predio de Juventud. Además, el nuevo pavimento facilita el tránsito de vehículos particulares y permite una circulación más rápida y segura para las ambulancias, bomberos y otros servicios públicos que deban asistir al lugar.

“El año pasado colocamos las luces LED y este año nos quedaba el asfalto prometido, que concluyó el jueves”, agregó el intendente.