viernes 27 de febrero de 2026
    • Importantes mejoras edilicias en el Hogar de Jesús

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recorrió las instalaciones del Hogar de Jesús junto a la representante legal de los tres niveles educativos.

    27 de febrero de 2026 - 11:38
    Entre las intervenciones recientes en el Hogar de Jesús se destaca la restauración del segundo ingreso al edificio escolar, cuyo techo presentaba filtraciones y daños estructurales. También se refaccionaron aulas. 

    PRENSA MUNICIPALIDAD
    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recorrió las instalaciones del Hogar de Jesús junto a la representante legal de los tres niveles educativos, Florencia Palacios

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recorrió las instalaciones del Hogar de Jesús junto a la representante legal de los tres niveles educativos, Florencia Palacios, y la presidenta de la Sociedad de Damas de Caridad del Hogar de Jesús, directora de nivel inicial y directora del Hogar de ancianas Aldana Torrens, donde supervisaron las obras y mejoras realizadas.

    El Hogar de Jesús cuenta con casi mil alumnos entre los distintos niveles

    Actualmente, el Hogar de Jesús cuenta con 110 empleados, mientras que el hogar alberga a 30 abuelas residentes. En el ámbito educativo, asisten 175 alumnos en nivel inicial, 344 en nivel primario y 402 en nivel secundario, consolidando el rol social y formativo del establecimiento en la comunidad.

    Entre las intervenciones recientes se destaca la restauración del segundo ingreso al edificio escolar, cuyo techo presentaba filtraciones y daños estructurales. Los trabajos incluyeron reparación y pintura del frente, realizados con el acompañamiento del Municipio y el esfuerzo de la comunidad educativa a través de festivales, matinés y actividades solidarias.

    Además, se intervino en tres aulas con trabajos de pintura e iluminación, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

    En materia de infraestructura, durante 2025 y con fondos de subsidios gestionados ante el Municipio, se realizaron reparaciones en la cocina del establecimiento, donde existían filtraciones de agua. Las obras incluyeron cambio de cañerías, reemplazo de una bacha y reparación de humedad en techos del sector María Crescencia.

    Asimismo, la Municipalidad donó latas de pintura para continuar con tareas de mantenimiento en techos, actualmente en proceso.

    En el nivel inicial, con fondos del cierre de proyecto 2025 se adquirieron 50 sillas de plástico reforzado y un equipo de aire acondicionado para una de las salas. También se llevó adelante el mantenimiento integral de la plaza de juegos, que incluyó pintura, reparación de estructuras, barnizado del mangrullo y corte de césped.

    Durante la recorrida, las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre la comunidad educativa y el Municipio, subrayando la importancia de sostener y fortalecer espacios que cumplen una función educativa y social fundamental para la ciudad.

