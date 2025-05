Javier Martínez: "Pergamino continúa sus obras públicas mientras hay municipios que no pueden pagar sueldos"

En un contexto económico complejo, destacó que el Municipio no ha tenido que suspender ninguna de sus ejecuciones, ni en obras ni en servicios esenciales. "Seguimos adelante con todos nuestros proyectos. En materia de seguridad, estamos trabajando en la incorporación de drones y ampliando el Centro de Monitoreo. Además, reforzamos el sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y los centros de atención primaria. No hemos bajado la intensidad en nada, y eso es posible gracias al orden administrativo y a la austeridad con la que venimos manejando las cuentas públicas desde hace muchos años", sostuvo.