Accidente en el Puente Zárate–Brazo Largo: dos menores resultaron heridos y vehículos con daños materiales

Un choque entre dos automóviles en el Puente Zárate–Brazo Largo generó intervención de Bomberos Voluntarios y traslado de dos menores al hospital, sin registrar víctimas fatales.

En la tarde del domingo, un accidente vial protagonizado por dos vehículos sobre el Puente Zárate–Brazo Largo , en sentido hacia Buenos Aires, generó gran conmoción entre los conductores que transitaban la zona. Personal de los Bomberos Voluntarios de Zárate acudió de inmediato para asistir en el siniestro.

El operativo estuvo a cargo del móvil 44/11, conducido por el Ayudante Hernán Dorregaray , acompañado por cinco bomberos que arribaron al lugar para evaluar la situación y brindar asistencia. Según las primeras informaciones, uno de los vehículos involucrados sufrió únicamente daños materiales y no requirió atención médica.

En el segundo automóvil viajaban dos menores de edad, quienes resultaron con heridas leves . Ambos recibieron atención inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladados en ambulancias del servicio médico local para una evaluación más completa, aunque se descartaron lesiones de gravedad.

Zarate brazo largo 02 daños materiales en los vehículos LAOPINION

Tránsito afectado y operativo de seguridad

El tránsito sobre el puente se vio parcialmente afectado debido al siniestro, con demoras y desvíos provisorios mientras se realizaban las tareas de asistencia y liberación de la calzada. Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la precaución y respetar las velocidades máximas, especialmente en este corredor vial que suele registrar un alto flujo vehicular.

Investigación en curso

Las causas del accidente están siendo investigadas por personal policial, que tomó testimonios a los conductores y a testigos presenciales para determinar las circunstancias que provocaron la colisión. Según los primeros indicios, la velocidad y la distracción al volante podrían haber sido factores determinantes, aunque no se descartan otras hipótesis.