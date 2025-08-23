Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales

sábado 23 de agosto de 2025
    Desde el 25 de agosto, la UNLU dictará capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en Zárate.

    23 de agosto de 2025 - 15:24
    LAOPINION

    Desde el próximo lunes 25 de agosto, Zárate será sede de las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa, en el marco de las elecciones legislativas provinciales y municipales previstas para el 7 de septiembre. La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján (UNLU) y se repetirá el lunes 1 de septiembre, a las 18 horas, con inscripción previa.

    Los convocados

    Los ciudadanos convocados deberán inscribirse previamente a través de la plataforma oficial: www.capacitacionelectoral.gob.ar. Allí deberán seleccionar la opción “Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires” y, en la modalidad “Capacitación Presencial”, hacer clic en “Solicitar turno”. Posteriormente, deberán elegir la opción “Buenos Aires” para acceder a la oferta de cursos disponibles en cada municipio. También es posible acceder al sistema de inscripción de manera directa a través de este enlace.

    Esta iniciativa se enmarca en un esquema provincial que involucra a 34 instituciones universitarias y que se extenderá hasta el 5 de septiembre. El objetivo central es ofrecer a las autoridades de mesa una instancia de preparación presencial como alternativa o complemento de la modalidad virtual. A lo largo de dos semanas se dictarán 264 cursos en toda la provincia, con presencia en los 135 municipios bonaerenses.

    Las capacitaciones

    Las capacitaciones se llevarán a cabo en universidades nacionales y provinciales, a cargo de docentes designados por las propias casas de estudio, mientras que en otros casos se utilizarán espacios de instituciones públicas provinciales con capacitadores de la Secretaría Electoral. De esta forma, se busca garantizar cobertura territorial y calidad académica en la formación de quienes tendrán a su cargo el correcto desarrollo del acto electoral.

    El programa de capacitación presencial, implementado por primera vez en 2023, contempla este año un trabajo conjunto entre el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema provincial, el Gobierno bonaerense a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación, además de las universidades públicas de la provincia y la Universidad Atlántida.

    La capacitación de las autoridades de mesa constituye una fase esencial en la organización de los comicios, dado que son las responsables de velar por la transparencia y el orden durante toda la jornada electoral. Su tarea incluye la apertura de las mesas, el control del proceso de votación, el cierre y el recuento de votos.

    Luego las de octubre

    Finalmente, el juzgado electoral confirmó que estas instancias de capacitación también se replicarán con vistas a las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que se utilizará por primera vez en Argentina la Boleta Única Papel (BUP), un nuevo sistema de votación que requerirá una preparación especial por parte de quienes estén a cargo de las mesas.

