Zárate: Lanzamiento de la Agrupación Scout "Gendarme Tripepi" reunió a más de 200 jóvenes en Lima

Lanzamiento de la Agrupación Scout "Gendarme Tripepi" reunió a más de 200 jóvenes en Lima, Zarate

La nueva agrupación scout se presentó oficialmente este fin de semana en Lima , Zárate , con la participación de jóvenes y dirigentes de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. El evento destacó la formación en liderazgo, vida al aire libre y cuidado del medio ambiente.

Este fin de semana, la ciudad de Lima , partido de Zárate , fue escenario del lanzamiento oficial de la agrupación scout “Gendarme Tripepi” . El encuentro reunió a más de 200 jóvenes y 40 dirigentes de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, consolidando así una red de formación y compañerismo.

El objetivo de la jornada fue brindar instrucción en temas esenciales del movimiento scout: la vida al aire libre, el cuidado del medio ambiente y la formación de jóvenes autosuficientes. Bajo la premisa de educar en valores, las actividades fomentaron el trabajo en equipo, la cooperación y el liderazgo juvenil .

La creación de esta agrupación refuerza la presencia scout en el corredor norte de la provincia y amplía las oportunidades para niños y adolescentes de la zona. Desde la Secretaría de Lima destacaron:

“Estamos orgullosos de acompañar la formación de esta nueva agrupación. Creemos firmemente que el movimiento scout es una herramienta fundamental para inculcar valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo en nuestros jóvenes”.

Una propuesta con futuro

El balance del lanzamiento fue ampliamente positivo, con actividades que fortalecieron los lazos entre las distintas delegaciones. La nueva agrupación “Gendarme Tripepi” se suma así a la comunidad scout regional, consolidando sus valores y aportando un espacio clave de desarrollo para los jóvenes de Lima y alrededores.