domingo 30 de noviembre de 2025
    • Investigan el suicidio de un joven hallado sin vida en su casa del barrio Acevedo

    La escena de un suicidio sumado a los relatos de familiares que encontraron al joven sin vida consolida la hipótesis preliminar que atentó contra su vida.

    30 de noviembre de 2025 - 08:57
    El suicidio de un joven generó el despliegue de ambulancias de Same y Policía del Comando y agentes de Patrulla Urbana municipal.

    ARCHIVO LA OPINION

    ARCHIVO LA OPINION

    Un joven de 23 años fue hallado sin vida por su padre este domingo por la mañana en una vivienda de Avellaneda al 1500, en un episodio que motivó la intervención policial y judicial. La Fiscalía investiga un posible suicidio y ordenó diversas medidas de prueba para establecer las circunstancias del hecho.

    La sucursal del Banco Nación del barrio Acevedo

    Un adolescente intentó robar un cajero del Banco Nación. Fué aprehendido por un aviso a Ojos en Alerta
    El hecho se registró en la mañana de este sábado en un sector del barrio Centenario.

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    El hallazgo se produjo alrededor de las 7:00, cuando el padre del joven ingresó a la habitación y lo encontró sin vida. De inmediato se comunicó con los servicios de emergencia y en pocos minutos arribaron móviles del Comando de Patrulla, personal de la Agencia Municipal de Seguridad y especialistas de la Policía Científica para iniciar las actuaciones correspondientes.

    La escena fue preservada siguiendo los protocolos vigentes y se dio intervención a la Fiscalía N.º 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío. Desde el Ministerio Público se instruyó a los agentes sobre las medidas de prueba a recolectar en el lugar, mientras se contenía a los familiares, que se encontraban profundamente conmocionados por la situación.

    Los testimonios aportados por el entorno y los primeros indicios relevados por los investigadores reforzarían la hipótesis de que el joven habría atentado contra su propia vida. No obstante, las autoridades remarcaron que la determinación oficial dependerá del resultado de los estudios periciales en curso.

    Como parte del procedimiento habitual, se solicitó a los médicos forenses la realización de la autopsia con el fin de contar con un informe preliminar que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento. Esta información será incorporada al expediente para la evaluación integral del caso.

    Prevención del suicidio

    Ante situaciones de sufrimiento emocional, angustia intensa o señales de alarma, es fundamental pedir ayuda y recurrir a los servicios de salud disponibles en la comunidad.

    El Hospital San José de Pergamino recuerda que dispone de un servicio permanente de Salud Mental con profesionales de psicología y psiquiatría que atienden las 24 horas, los 365 días del año, tanto por guardia como mediante atención ambulatoria en consultorios.

    El centro de salud mantiene habilitadas líneas telefónicas durante todo el día para brindar asistencia a quienes atraviesen crisis personales o momentos de profundo malestar emocional.

    Los números disponibles son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

    Un adolescente intentó robar un cajero del Banco Nación. Fué aprehendido por un aviso a Ojos en Alerta

    Un delincuente entró a la casa de una pareja de policías: terminó baleado y detenido

    Thiago Carrizo estaba preso desde el año pasado y lo condenaron a una pena en suspenso

    Despistó y chocó contra una alcantarilla un auto en avenida Pellegrini

    Cayó en Santa Fe el segundo sospechoso de la brutal golpiza en la Terminal de Ómnibus

    Una pelea entre runners y ciclistas alteró la convivencia deportiva en el anillo del parque municipal

    Detuvieron a un prófugo por una violenta agresión durante una pelea en la Terminal de Ómnibus

    Detuvieron a "Miyagui", el acusado del homicidio de "Lisi" Carafa y de amenazar a testigos del caso

    Indagaron a los cinco presos de la Comisaría Tercera: el fiscal Pertierra pidió sus detenciones por la fuga

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda

    La sucursal del Banco Nación del barrio Acevedo

    Un adolescente intentó robar un cajero del Banco Nación. Fué aprehendido por un aviso a Ojos en Alerta

    Paulina Torres se presentará con su banda completa abriendo el tradicional Festival de Diciembre en el Tasso.
    Cultura y espectáculo

    Paulina Torres inaugura el Festival de Diciembre del Tasso con Antídoto

    Por Néstor Suárez

    Domingo 30 de noviembre - Versión PDF

    Inspirado por Rancagua y la llanura pampeana, Angel Ricardo Juárez desarrolló un estilo propio, luminoso y colorido, con impronta del impresionismo clásico.
    Cultura

    La comunidad de Mariano H. Alfonzo rinde homenaje al maestro Angel Ricardo Juárez

    Ya sea acompañado de lo clásico o explorando combinaciones nuevas, el mate sigue siendo un gesto cotidiano de encuentro y un rasgo cultural que atraviesa generaciones en la Argentina.

    Día del Mate: qué comer con la infusión más argentina según expertos y sommeliers

    Territorios Sensibles. Este lunes en elCentro Cultural Registrarte se realizará una activación de la muestra con la presencia de las artistas.
    Cultura

    Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte