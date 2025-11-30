Investigan el suicidio de un joven hallado sin vida en su casa del barrio Acevedo

El suicidio de un joven generó el despliegue de ambulancias de Same y Policía del Comando y agentes de Patrulla Urbana municipal.

Un joven de 23 años fue hallado sin vida por su padre este domingo por la mañana en una vivienda de Avellaneda al 1500, en un episodio que motivó la intervención policial y judicial. La Fiscalía investiga un posible suicidio y ordenó diversas medidas de prueba para establecer las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7:00, cuando el padre del joven ingresó a la habitación y lo encontró sin vida. De inmediato se comunicó con los servicios de emergencia y en pocos minutos arribaron móviles del Comando de Patrulla, personal de la Agencia Municipal de Seguridad y especialistas de la Policía Científica para iniciar las actuaciones correspondientes.

La escena fue preservada siguiendo los protocolos vigentes y se dio intervención a la Fiscalía N.º 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elío. Desde el Ministerio Público se instruyó a los agentes sobre las medidas de prueba a recolectar en el lugar, mientras se contenía a los familiares, que se encontraban profundamente conmocionados por la situación.

Los testimonios aportados por el entorno y los primeros indicios relevados por los investigadores reforzarían la hipótesis de que el joven habría atentado contra su propia vida. No obstante, las autoridades remarcaron que la determinación oficial dependerá del resultado de los estudios periciales en curso.

Como parte del procedimiento habitual, se solicitó a los médicos forenses la realización de la autopsia con el fin de contar con un informe preliminar que permita determinar con precisión las causas del fallecimiento. Esta información será incorporada al expediente para la evaluación integral del caso.

Prevención del suicidio

Ante situaciones de sufrimiento emocional, angustia intensa o señales de alarma, es fundamental pedir ayuda y recurrir a los servicios de salud disponibles en la comunidad.

El Hospital San José de Pergamino recuerda que dispone de un servicio permanente de Salud Mental con profesionales de psicología y psiquiatría que atienden las 24 horas, los 365 días del año, tanto por guardia como mediante atención ambulatoria en consultorios.

El centro de salud mantiene habilitadas líneas telefónicas durante todo el día para brindar asistencia a quienes atraviesen crisis personales o momentos de profundo malestar emocional.

Los números disponibles son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.