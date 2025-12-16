Intimo Show: el Estudio de Canto Silvia Pérez despide el año con una gala en el Teatro Unión Ferroviaria

Como el año 2024, el Estudio de Canto Silvia Pérez hará su muestra anual en el Teatro Unión Ferroviaria.

El Estudio de Canto Silvia Pérez presentará su gala de fin de año Íntimo Show , el sábado 20, a las 20:00, en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530). El espectáculo, que se desarrollará en dos partes, contará con la participación de todo el alumnado y el acompañamiento de una banda en vivo y performances de danza.

En la primera parte se presentarán: Silvia Pérez, Andrea Perrone, Tamara Almeida, Damián Gutiérrez, Isabella Mendoza, Valeria Sánchez, Isabela Santa Cruz, Melisa Musirengo, Natalia Rojo, Ivana Franzoy, Javier Ferretti y Alejandra Vida .

En la segunda parte subirán al escenario: Marcela Sánchez, Alberto Ballestrasse, Ana Di Giácomo, Evelina Rodríguez Solmi, Alejandra Acosta, Daniel Bolívar, Ana María Velázquez, Rolando Cirulli, Teodelina Roca, Micaela Pérez, Mora Biondini Forcadell y Jorge Sáchez .

La locución estará a cargo de María Cecilia Lovizio .

La banda en vivo, dirigida por Dany Vernay en piano, estará integrada por Joaquín Medrán y Lucas Moschini en guitarras, y Pepe Morán en percusión.

El show incluirá además coreografías de baile creadas por Nicole Kiesevich y por la pareja de bailarines Mariana Arévalo y Mauricio Disanto.

El sonido estará a cargo de Carlos Basso y la iluminación, de Mauro Andrés Pérez y José Jorge Pérez. La recepción del público será realizada por Lucas Panno y Mariano Martínez.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse al 341-2120868 o 2477-661637.

Instagram: @estudiodecanto_silviaperez

Sobre Silvia Pérez

Silvia Pérez es coach vocal en su propio estudio y preparadora del coro femenino dirigido por Hugo Ramallo. Estudió Canto Lírico en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario.

Formó parte del Coro Sinfónico de la banda Dios Salve a la Reina, con el cual recorrió escenarios de todo el país, entre ellos el Teatro Gran Rex (Buenos Aires), el Auditorio Juan Victoria (San Juan) y el Teatro El Círculo (Rosario).

Integró el elenco del musical “Un lugar para Francisco”, de Patricia Bottale y Juanjo Cura, con quien también grabó un CD de la Misa Criolla.

En 2024 realizó en nuestra ciudad un concierto lírico a sala llena junto a la soprano Romina Amoruso y el pianista Juan Ignacio Fornassero, además de un concierto navideño en el Conservatorio local, junto a Romina Amoruso (voz) y Cecilia Manzoni (piano).