El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros

Proyectan apertura del Cine en San Nicolas para Marzo y Abril 2026 con grandes estrenos. LaOpinion

San Nicolás está a punto de vivir un acontecimiento histórico dentro de unos pocos meses, como será la inauguración de su propio cine, que comenzará a funcionar entre marzo y abril de 2026, proyecto impulsado por la gestión del intendente Santiago Passaglia, y donde el edificio se construye sobre Avenida Savio, cerca del cruce con la ruta 188.

El complejo contará con tres salas equipadas con tecnología de última generación y promete convertirse en un espacio cultural y de entretenimiento de referencia en la ciudad.

Los títulos que llegarían con la apertura del Cine Entre las películas candidatas a ser el primer gran estreno figuran Avengers: Doomsday, Street Fighter y Super Mario Bros 2. Además, 2026 se proyecta como “el año que salvará al cine”, según expertos, debido a la gran cantidad de lanzamientos y continuaciones de sagas exitosas que llegarán a la pantalla grande.

De esta manera, San Nicolás recuperará un espacio muy esperado por la comunidad y se sumará al calendario mundial de estrenos cinematográficos con una propuesta pensada para toda la familia.

Compartí esta nota en redes sociales:





