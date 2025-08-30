domingo 31 de agosto de 2025
    El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros

    El nuevo cine de San Nicolás abrirá en 2026 con tres salas y tecnología de última generación. Estrenos como Avengers y Super Mario marcarán la apertura.

    30 de agosto de 2025 - 23:30
    Proyectan apertura del Cine en San Nicolas para Marzo y Abril 2026 con grandes estrenos.

    Proyectan apertura del Cine en San Nicolas para Marzo y Abril 2026 con grandes estrenos.

    LaOpinion

    San Nicolás está a punto de vivir un acontecimiento histórico dentro de unos pocos meses, como será la inauguración de su propio cine, que comenzará a funcionar entre marzo y abril de 2026, proyecto impulsado por la gestión del intendente Santiago Passaglia, y donde el edificio se construye sobre Avenida Savio, cerca del cruce con la ruta 188.

    El complejo contará con tres salas equipadas con tecnología de última generación y promete convertirse en un espacio cultural y de entretenimiento de referencia en la ciudad.

    Los títulos que llegarían con la apertura del Cine

    Entre las películas candidatas a ser el primer gran estreno figuran Avengers: Doomsday, Street Fighter y Super Mario Bros 2. Además, 2026 se proyecta como “el año que salvará al cine”, según expertos, debido a la gran cantidad de lanzamientos y continuaciones de sagas exitosas que llegarán a la pantalla grande.

    De esta manera, San Nicolás recuperará un espacio muy esperado por la comunidad y se sumará al calendario mundial de estrenos cinematográficos con una propuesta pensada para toda la familia.

    Temas
