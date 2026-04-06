Instituto La Bayadera celebra 30 años formando bailarines en Pergamino y la región

Cultura y espectáculos El Antihéroe Juglar: "Dos Universos es un refugio y un portal hacia lo que somos"

En el marco de este aniversario, Oviedo anticipó que los festejos centrales serán el domingo 28 de junio: “con artistas invitados mostrando un poco todas las danzas que me fueron atravesando durante tantos años; entre ellas las danzas clásicas, el flamenco, el folclore argentino, árabe, tango y la expresión corporal”.

La docente también destacó su reciente formación académica: “fue importante para mí poder terminar otro Profesorado nacional de Danzas con orientación en expresión Corporal en el cual se estudian varias técnicas y disciplinas. Esta formación es a nivel Nacional con una duración de 5 años me abrió infinidad de puertas y propuestas artísticas en diferentes niveles de la educación. Esto me hace sentir plena y orgullosa de poder tener más herramientas a la hora de enseñar. Todo este material de estudio y experiencias que fueron vividas son y serán volcadas también a los alumnos y alumnas de La Bayadera y aquellos que se acerquen a perfeccionarse”.

Como cada año, de manera ininterrumpida, el instituto inició sus actividades con clases de danzas españolas -flamencas- y expresión corporal para alumnos de distintas edades y niveles. “Estamos inscribiendo a aquellos interesados en sumarse a nuestra gran familia”, señaló Oviedo.

En cuanto a la formación docente, agregó: “tenemos planificado y le daremos continuidad a las prácticas de las alumnas que tienen la posibilidad y continúan formándose para el Profesorado en danzas españolas, donde ya fueron varias las maestras y profesoras recibidas en la ciudad”.

Asimismo, continúan los talleres de sevillanas, que se dictan los segundos sábados de cada mes. “Ya pasó el primer taller de Sevillanas y el próximo será el sábado 11 de abril en Bellas Artes. Invitamos también a inscribirse y participar de estos talleres donde será de aprendizaje progresivo y mensual abierta a toda la comunidad”, explicó.

En materia de presentaciones, “La Bayadera” ya participó de actividades por el Día de la Mujer en Bellas Artes y tiene programados nuevos espectáculos para abril y mayo. “Se busca el desarrollando y la superación, el potencial artístico de cada alumno y bailarín en formación y ese es el lugar apropiado donde se encuentra para transmitir lo aprendido y el potencial interno acrecentando y estimulando a la hora de la exposición”, sostuvo Oviedo, y añadió: “la etapa de presentación y exposición en cuanto a lo artístico es fundamental para el desarrollo de un bailarín en formación”.

El instituto funciona en calle Magallanes 1385. Las inscripciones se realizan de manera presencial o a través del teléfono 2477-303339. Para más información, también se puede consultar a través de sus redes sociales en WhatsApp, Facebook e Instagram.