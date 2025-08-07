Zárate: se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomésticos de comercios

Se hacía pasar por inspector de la ex AFIP y retiraba electrodomesticos en Zárate

Un hombre de Campana fue identificado y allanado por personal de la Sub DDI Zárate tras hacerse pasar por inspector de ARCA con una campera de la AFIP. Fingía controles y se llevaba mercadería a cambio de no labrar falsas infracciones. Le secuestraron electrodomésticos y lo notificaron por usurpación de títulos.

Un hombre fue denunciado por hacerse pasar por inspector de ARCA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) en Zárate, portando una campera con el logo de la ex AFIP para aparentar autoridad. Ingresaba en comercios locales simulando controles fiscales y exigía electrodomésticos como “compensación” para evitar falsas infracciones.

El episodio que permitió avanzar en la investigación ocurrió el 25 de julio , cuando ingresó a un local de venta de electrodomésticos y, tras revisar supuesta documentación de facturación, retiró mercadería bajo presión .

El mismo modus operandi fue denunciado por otros comerciantes , que coincidieron en que el falso inspector les exigía productos costosos con amenazas de multas. Las víctimas accedían ante el temor de una sanción oficial.

Gracias a tareas de inteligencia de la Sub DDI Zárate, se logró identificar al sospechoso, residente de Campana, y en las últimas horas se realizó un allanamiento en su domicilio.

Secuestraron electrodomésticos y la campera oficial

Durante el operativo se incautaron varios electrodomésticos que habrían sido obtenidos mediante el engaño, así como la campera con insignias oficiales que utilizaba para suplantar su identidad como presunto funcionario.

El sujeto fue notificado de la formación de una causa penal por usurpación de títulos y honores, delito tipificado en el Código Penal Argentino. La investigación continúa para determinar si hubo más damnificados y si actuaba en complicidad con otros individuos.