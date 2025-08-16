sábado 16 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Infierno en el colectivo: detuvieron a un sujeto que golpeó a un pasajero durante un viaje de larga distancia

    Un pasajero fue aprehendido en la Terminal de Pergamino tras agredir a golpes a otro durante un viaje en colectivo de larga distancia.

    16 de agosto de 2025 - 09:44
    El sujeto alteró de forma violenta la convivencia de pasajeros en el colectivo de larga distancia.

    El sujeto alteró de forma violenta la convivencia de pasajeros en el colectivo de larga distancia.

    LA OPINION

    Un episodio de violencia alteró la tranquilidad de un viaje en colectivo de la empresa Chevallier cuando un sujeto de 28 años agredió a golpes a un pasajero de 49. El chofer detuvo la unidad en la Terminal de Pergamino, donde intervino la Policía y trasladó al agresor a la Comisaría Segunda.

    Lee además
    Detuvieron a dos mujeres en zona norte San Nicolás por robar dinero a un hombre.

    Aprehendieron a dos mujeres en zona norte de San Nicolás por hurto de dinero a un hombre
    El adolescente de 17 años, Guido Ruiz, fue agredido por tres sujetos que están con prisión preventiva.

    Intento de homicidio en Colón: le dan arresto domiciliario a uno de los involucrados

    Pelea en pleno viaje de larga distancia

    infierno en el colectivo detuvieron a un sujeto que agredio a un pasajero durante un viaje de larga distancia

    El hecho ocurrió el martes de la última semana en un colectivo que había partido desde la terminal de Retiro con destino a la ciudad de Río Cuarto. A bordo, una discusión aparentemente menor entre dos pasajeros derivó en un violento intercambio de golpes que alarmó al resto de los viajeros.

    La intervención de los choferes

    La pelea fue de tal magnitud que ninguno de los pasajeros pudo intervenir para frenarla. Ante esta situación, uno de los choferes, que viajaba como acompañante, se interpuso y logró separar a los hombres. Mientras tanto, el conductor principal decidió continuar con el recorrido hasta la Terminal de Pergamino, donde ya había sido solicitada la presencia policial.

    El agresor quedó aprehendido en Pergamino

    Los choferes identificaron como principal responsable de la pelea a un sujeto de 28 años, quien habría propinado golpes de puño a un pasajero de 49 años que viajaba en una butaca cercana. La víctima sufrió lesiones leves y, pese a lo ocurrido, decidió proseguir su viaje hacia su destino original.

    La Policía tomó intervención en la Terminal

    Al arribar a la Terminal de Ómnibus de Pergamino, los efectivos de la Comisaría Segunda esperaban al colectivo tras el aviso recibido a través del 911. Allí, el chofer de 53 años les relató lo ocurrido y señaló al agresor, que fue trasladado a la dependencia policial en calidad de aprehendido.

    Intervención judicial

    Desde la Comisaría Segunda se comunicó la novedad a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, que dispuso las primeras actuaciones. Aunque el pasajero lesionado no radicó una denuncia formal en Pergamino, la Fiscalía abrió actuaciones de oficio para investigar lo sucedido.

    Temas
    Seguí leyendo

    Intento de homicidio en Colón: le dan arresto domiciliario a uno de los involucrados

    San Nicolás: dos hombres detenidos por venta irregular de envases de pintura

    Chocaron un camión y un colectivo en la ruta 32: sin personas lesionadas, pero serias averías en las unidades

    Balearon a un policía y desarrollan un amplio despliegue para dar con el prófugo que disparó

    Detienen a dos hombres por robo a tienda de ropa en San Nicolás: secuestraron un revólver y prendas vinculadas

    Adolescente de 17 años fue baleado en San Nicolás con arma de fuego tras intentar robar en un almacén

    Grave siniestro vial: un motociclista sufrió fracturas al chocar contra un auto

    Dos detenidos en un allanamiento en San Nicolás, con secuestro de droga, dinero y objetos robados

    Detienen a un hombre en la zona oeste de San Nicolás, acusado de robar un celular a un jubilado

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Chocaron un camión y un colectivo en la ruta 32: sin personas lesionadas, pero serias averías en las unidades

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El adolescente de 17 años, Guido Ruiz, fue agredido por tres sujetos que están con prisión preventiva.

    Intento de homicidio en Colón: le dan arresto domiciliario a uno de los involucrados
    Alexa Pettone deslumbra En el barro el esperado spinoff de El Marginal en Netflix

    San Pedro: Alexa Pettone deslumbra en "En el barro", el esperado spinoff de El Marginal en Netflix

    Detenidos dos sujetos en San Nicolas, vendiendo pintura sin justificar procedencia

    San Nicolás: dos hombres detenidos por venta irregular de envases de pintura

    El sujeto alteró de forma violenta la convivencia de pasajeros en el colectivo de larga distancia.

    Infierno en el colectivo: detuvieron a un sujeto que golpeó a un pasajero durante un viaje de larga distancia

    Chocaron un camión y un colectivo y los vehículos quedaron considerablemente dañados.

    Chocaron un camión y un colectivo en la ruta 32: sin personas lesionadas, pero serias averías en las unidades