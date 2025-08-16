Infierno en el colectivo: detuvieron a un sujeto que golpeó a un pasajero durante un viaje de larga distancia

El sujeto alteró de forma violenta la convivencia de pasajeros en el colectivo de larga distancia. LA OPINION

Un episodio de violencia alteró la tranquilidad de un viaje en colectivo de la empresa Chevallier cuando un sujeto de 28 años agredió a golpes a un pasajero de 49. El chofer detuvo la unidad en la Terminal de Pergamino, donde intervino la Policía y trasladó al agresor a la Comisaría Segunda.

Pelea en pleno viaje de larga distancia infierno en el colectivo detuvieron a un sujeto que agredio a un pasajero durante un viaje de larga distancia El hecho ocurrió el martes de la última semana en un colectivo que había partido desde la terminal de Retiro con destino a la ciudad de Río Cuarto. A bordo, una discusión aparentemente menor entre dos pasajeros derivó en un violento intercambio de golpes que alarmó al resto de los viajeros.

La intervención de los choferes La pelea fue de tal magnitud que ninguno de los pasajeros pudo intervenir para frenarla. Ante esta situación, uno de los choferes, que viajaba como acompañante, se interpuso y logró separar a los hombres. Mientras tanto, el conductor principal decidió continuar con el recorrido hasta la Terminal de Pergamino, donde ya había sido solicitada la presencia policial.

El agresor quedó aprehendido en Pergamino Los choferes identificaron como principal responsable de la pelea a un sujeto de 28 años, quien habría propinado golpes de puño a un pasajero de 49 años que viajaba en una butaca cercana. La víctima sufrió lesiones leves y, pese a lo ocurrido, decidió proseguir su viaje hacia su destino original.

La Policía tomó intervención en la Terminal Al arribar a la Terminal de Ómnibus de Pergamino, los efectivos de la Comisaría Segunda esperaban al colectivo tras el aviso recibido a través del 911. Allí, el chofer de 53 años les relató lo ocurrido y señaló al agresor, que fue trasladado a la dependencia policial en calidad de aprehendido. Intervención judicial Desde la Comisaría Segunda se comunicó la novedad a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, que dispuso las primeras actuaciones. Aunque el pasajero lesionado no radicó una denuncia formal en Pergamino, la Fiscalía abrió actuaciones de oficio para investigar lo sucedido.

