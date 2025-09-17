Incendiaron de manera intencional un cajero automático del Banco Provincia en pleno centro

Un grave episodio de vandalismo se registró en la mañana de este miércoles en pleno centro de Pergamino, cuando un cajero automático de la sucursal Centro del Banco Provincia fue incendiado de manera intencional. El ataque ocurrió alrededor de las 6:00, en Peatonal San Nicolás y Pueyrredón.
