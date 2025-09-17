miércoles 17 de septiembre de 2025
    • Incendiaron de manera intencional un cajero automático del Banco Provincia en pleno centro

    El incendio ocurrió en la mañana de este miércoles en la sucursal ubicada en Peatonal San Nicolás y Pueyrredón.

    17 de septiembre de 2025 - 08:32
    En el lugar se desplegó la Policía y los Bomberos.

    LA OPINION

    Un grave episodio de vandalismo se registró en la mañana de este miércoles en pleno centro de Pergamino, cuando un cajero automático de la sucursal Centro del Banco Provincia fue incendiado de manera intencional. El ataque ocurrió alrededor de las 6:00, en Peatonal San Nicolás y Pueyrredón.

    El siniestro obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia y de la Policía a la sede bancaria.

    El fuego, que se habría originado a partir de una acción deliberada contra uno de los cajeros automáticos, se propagó con intensidad dentro de la sala de acceso al edificio bancario. De inmediato, una dotación de bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas, mientras un móvil del Comando de Patrulla estableció un perímetro de seguridad con el fin de preservar la escena y garantizar la seguridad de los transeúntes en esa concurrida zona céntrica.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un grave episodio de vandalismo se registró en la mañana de este miércoles en pleno centro de Pergamino, cuando un cajero automático de la sucursal Centro del Banco Provincia fue incendiado de manera intencional. El ataque ocurrió alrededor de las 6:00, en la intersección de Peatonal San Nicolás y Pueyrredón, y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia y de la Policía. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #incendio #cajero #policial #cajeroautomático"

    Tras varios minutos de trabajo, los brigadistas lograron controlar el siniestro y realizaron tareas de enfriamiento para evitar la reactivación de algún foco ígneo. Una vez asegurado el espacio, los efectivos aguardaron el arribo de peritos de Policía Científica, quienes comenzaron a trabajar en la recolección de pruebas y en la evaluación de los daños materiales ocasionados.

    Investigan un incendio intencional

    La Fiscalía de turno intervino de inmediato y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad tanto de la entidad bancaria como de la zona, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y avanzar en la individualización de los responsables.

    El incendio, además de generar un importante despliegue policial y bomberil en la primera hora de la mañana, afectó el normal funcionamiento de la sucursal y generó preocupación entre vecinos y comerciantes del microcentro, quienes destacaron la gravedad del ataque por haberse producido en un sector de gran circulación peatonal.

    Si bien aún no trascendieron hipótesis oficiales sobre los motivos que originaron el incendio, la línea de investigación principal apunta a un accionar intencional con fines de daño. La Justicia procura determinar si el hecho estuvo vinculado a un intento de robo, a un acto vandálico o a otra motivación que explique la agresión contra el cajero automático.

