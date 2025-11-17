Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica. LA OPINION

Un siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia provocó qu un motociclista termine hospitalizado luego de protagonizar una colisión con un automóvil en la mañana de este lunes, frente al edificio escolar de la Técnica 1. El impacto movilizó a los servicios de emergencia y generó demoras en el tránsito de la zona.

El episodio se registró alrededor de las 8:00, cuando una motocicleta Honda Tornado blanca que circulaba por Avenida de Mayo en sentido Oeste–Este chocó contra un Renault Twingo que atravesaba la arteria desde calle Francia, de Norte a Sur. Las causas del choque son materia de investigación policial.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones y fue asistido de inmediato por vecinos y transeúntes que presenciaron la escena. Minutos después, una ambulancia del Same arribó al lugar y trasladó al motociclista hacia el hospital local para su atención.

Además, trabajaron en la esquina personal del Comando de Patrulla, especialistas de Policía Científica y agentes de Patrulla Urbana, encargados de ordenar el tránsito durante las tareas de asistencia y peritaje.

