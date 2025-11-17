lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

    Un motociclista fue hospitalizado tras impactar contra un auto este lunes por la mañana frente a la Técnica 1. Intervinieron Same, Policía y Científica.

    17 de noviembre de 2025 - 10:46
    Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica.

    Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica.

    LA OPINION

    Un siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia provocó qu un motociclista termine hospitalizado luego de protagonizar una colisión con un automóvil en la mañana de este lunes, frente al edificio escolar de la Técnica 1. El impacto movilizó a los servicios de emergencia y generó demoras en el tránsito de la zona.

    Lee además
    El ladrón de bicicleta en el momento en que se apoderaba del rodado en la vereda del quiosco Tik Tok en la mañana del jueves pasado.

    El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado
    De tóxico a violento un sujeto agredió a la ex novia y le rompió el celular tras reprocharle cuestiones por celos.

    De tóxico a violento: una joven denunció dos episodios de violencia por parte de su exnovio en Pergamino

    El episodio se registró alrededor de las 8:00, cuando una motocicleta Honda Tornado blanca que circulaba por Avenida de Mayo en sentido Oeste–Este chocó contra un Renault Twingo que atravesaba la arteria desde calle Francia, de Norte a Sur. Las causas del choque son materia de investigación policial.

    Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió lesiones y fue asistido de inmediato por vecinos y transeúntes que presenciaron la escena. Minutos después, una ambulancia del Same arribó al lugar y trasladó al motociclista hacia el hospital local para su atención.

    Además, trabajaron en la esquina personal del Comando de Patrulla, especialistas de Policía Científica y agentes de Patrulla Urbana, encargados de ordenar el tránsito durante las tareas de asistencia y peritaje.

    Temas
    Seguí leyendo

    El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado

    De tóxico a violento: una joven denunció dos episodios de violencia por parte de su exnovio en Pergamino

    Revés judicial a un conocido ex convicto por una causa en el Juzgado de Familia

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

    Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

    Difunden el video del robo de una bicicleta en pleno centro y piden colaboración para recuperarla

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

    Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

    Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    Un lamentable hecho de violencia doméstica expone fallas graves en la difusión pública de la información

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El ladrón de bicicleta en el momento en que se apoderaba del rodado en la vereda del quiosco Tik Tok en la mañana del jueves pasado.

    El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Entre las tendencias más populares en materia de diseño, un material está regresando con fuerza: el roble blanco.

    Las tendencias en pisos: el blanco roble se impone en el diseño interior
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%