lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado

    El ladrón ingirió trozos metálicos y permanece internado bajo evaluación médica.

    17 de noviembre de 2025 - 09:04
    El ladrón de bicicleta en el momento en que se apoderaba del rodado en la vereda del quiosco Tik Tok en la mañana del jueves pasado.

    El ladrón de bicicleta en el momento en que se apoderaba del rodado en la vereda del quiosco Tik Tok en la mañana del jueves pasado.

    LA OPINION

    El ladrón de bicicleta aprehendido minutos después de sustraer un rodado en la zona céntrica este fin de semana volvió a protagonizar un incidente dentro de los calabozos policiales donde está alojado al ingerir objetos metálicos de la reja de la Comisaría Tercera y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital.

    Lee además
    Alrededor de las 15:30, en calle Córdoba y El Socorro, los agentes interceptaron a un hombre de 40 años que circulaba en la bicicleta robada.

    Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio
    El ladrón sorprendió a la moradora y la despojó de un millón de pesos y elementos de valor que tenía en la vivienda.

    Un ladrón irrumpió en la casa de una jubilada y le robó un millón de pesos en Pergamino

    Incidente en calabozos de la Comisaría Tercera este domingo por la tarde terminó con el traslado de un sujeto de 41 años al Hospital San José. El recluso, detenido desde el jueves pasado por el hurto de una bicicleta en la zona céntrica, ingirió pequeños trozos de metal oxidado que habría desprendido de una de las puertas internas del sector de celdas. Personal policial fue alertado por otros internos sobre la situación.

    Según el acta de procedimiento, el detenido manifestó encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico y haber solicitado medicación sin contar con una prescripción vigente. A raíz del episodio, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital San José, donde fue sometido a placas, ecografías y una tomografía. Los estudios confirmaron la presencia de tres pequeños fragmentos metálicos en el intestino delgado.

    El médico policial que intervino informó que el hombre no presentaba hemorragias internas ni lesiones de gravedad al momento del examen, aunque quedó internado en una sala de clínica intermedia para una nueva evaluación por parte del equipo médico del HIGA.

    La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 dispuso iniciar actuaciones por el episodio y ordenó declaraciones testimoniales al personal de imaginaria y demás diligencias de rigor. El detenido permanece alojado en la Comisaría Tercera bajo custodia.

    Ladrón de bicicleta

    El hombre había sido aprehendido el jueves anterior, luego de que cámaras de seguridad del quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás, registraran el momento en que sustraía una bicicleta todo terreno marca Nordic, negra y rodado 29. Minutos después del hecho, integrantes de la brigada motorizada de la UPPL lograron interceptarlo en inmediaciones de calle Córdoba, en el barrio Acevedo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

    Un ladrón irrumpió en la casa de una jubilada y le robó un millón de pesos en Pergamino

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

    De tóxico a violento: una joven denunció dos episodios de violencia por parte de su exnovio en Pergamino

    Revés judicial a un conocido ex convicto por una causa en el Juzgado de Familia

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

    Difunden el video del robo de una bicicleta en pleno centro y piden colaboración para recuperarla

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

    Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

    Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9
    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%

    La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concretó su primera cosecha comercial en San Pedro e ingresará al circuito de distribución, marcando un hito en la transferencia de tecnología al sector frutícola.

    San Pedro: La nueva variedad de durazno Tehuelche INTA debuta en el mercado de la mano de un productor local

    Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia