El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado

El ladrón de bicicleta en el momento en que se apoderaba del rodado en la vereda del quiosco Tik Tok en la mañana del jueves pasado. LA OPINION

El ladrón de bicicleta aprehendido minutos después de sustraer un rodado en la zona céntrica este fin de semana volvió a protagonizar un incidente dentro de los calabozos policiales donde está alojado al ingerir objetos metálicos de la reja de la Comisaría Tercera y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital.

Incidente en calabozos de la Comisaría Tercera este domingo por la tarde terminó con el traslado de un sujeto de 41 años al Hospital San José. El recluso, detenido desde el jueves pasado por el hurto de una bicicleta en la zona céntrica, ingirió pequeños trozos de metal oxidado que habría desprendido de una de las puertas internas del sector de celdas. Personal policial fue alertado por otros internos sobre la situación.

Según el acta de procedimiento, el detenido manifestó encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico y haber solicitado medicación sin contar con una prescripción vigente. A raíz del episodio, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital San José, donde fue sometido a placas, ecografías y una tomografía. Los estudios confirmaron la presencia de tres pequeños fragmentos metálicos en el intestino delgado.

El médico policial que intervino informó que el hombre no presentaba hemorragias internas ni lesiones de gravedad al momento del examen, aunque quedó internado en una sala de clínica intermedia para una nueva evaluación por parte del equipo médico del HIGA.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 dispuso iniciar actuaciones por el episodio y ordenó declaraciones testimoniales al personal de imaginaria y demás diligencias de rigor. El detenido permanece alojado en la Comisaría Tercera bajo custodia. Ladrón de bicicleta El hombre había sido aprehendido el jueves anterior, luego de que cámaras de seguridad del quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás, registraran el momento en que sustraía una bicicleta todo terreno marca Nordic, negra y rodado 29. Minutos después del hecho, integrantes de la brigada motorizada de la UPPL lograron interceptarlo en inmediaciones de calle Córdoba, en el barrio Acevedo.

