Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

Un rápido trabajo policial permitió recuperar una bicicleta robada en pleno centro de Pergamino y detener al presunto autor del hurto, ocurrido en la mañana de este viernes en la vereda del quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Los familiares de Walter Gutiérrez comenzaron a difundir este viernes la imagen de la bicicleta todo terreno que fue sustraída en horas de la mañana frente al quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás. El rodado —una SLP Nordic rodado 29 de color negro— era utilizado por su propietario para trasladarse a su trabajo, hacer mandados y actividades recreativas. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa cómo un sujeto se acerca a la bicicleta aprovechando que su dueño había ingresado por unos instantes al local. El sospechoso se sube al asiento y escapa en apenas dos pedaleadas, alejándose del lugar en cuestión de segundos. Nota completa en www.laopinionline.ar #Inseguridad #Robo #Pergamino #Bicicletas #Policiales"
