Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

Un rápido trabajo policial permitió recuperar una bicicleta robada en pleno centro de Pergamino y detener al presunto autor del hurto, ocurrido en la mañana de este viernes en la vereda del quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás.

El hecho se registró minutos antes del mediodía, cuando un hombre de 63 años dejó por unos minutos su bicicleta todo terreno marca SLP modelo Nordic, rodado 29, sin medidas de seguridad, frente al comercio. Al salir, constató que el rodado ya no estaba. Inmediatamente hizo la denuncia y aportó las imágenes de la cámara de seguridad del local, que registraron con claridad el momento en que un sujeto tomó la bicicleta y se alejó pedaleando.

Con el material fílmico, la brigada motorizada GDM de la Policía Local inició una búsqueda sobre la base de la fisonomía del sospechoso. Las imágenes permitieron su identificación y, tras un patrullaje intensivo, lograron localizarlo en cuestión de minutos.

Alrededor de las 15:30, en calle Córdoba y El Socorro, los agentes interceptaron al ladrón, de 40 años, que circulaba en la bicicleta robada. Fue aprehendido de inmediato y trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó alojado a disposición de la UFIyJ Nº 1, que interviene en la causa caratulada "Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública".

El rodado fue secuestrado y restituido a su propietario, quien había realizado la denuncia inicial en la dependencia policial tras el alerta al 911. Según fuentes oficiales, el hecho quedó plenamente documentado gracias al registro de video aportado por el comercio, que fue clave para esclarecer el caso en pocas horas. fd338a1f-4c09-4343-be78-0cbf5e10e22e La indumentaria que le secuestraron en poder del ladrón era la utilizada en el robo. LA OPINION

