Incidente en un embargo judicial: una pareja agredió a policías durante el secuestro de una cosechadora

El embargo judicial incluyó el secuestro de una cosechadora y terminó con la aprehensión de una pareja que agredió a policías.

El embargo judicial ordenado por la Justicia Civil y Comercial derivó en un violento incidente en un campo de Mariano H. Alfonzo , donde una pareja atacó a policías que asistían a un oficial de justicia durante el secuestro de una cosechadora. Un efectivo resultó lesionado y ambos fueron aprehendidos.

Un procedimiento de la Justicia Civil y Comercial para secuestrar una maquinaria agrícola terminó en un violento incidente en un campo de la localidad de Mariano H. Alfonzo, donde una pareja reaccionó con insultos y agresiones contra un oficial de justicia y el personal policial que lo acompañaba. Las dos personas fueron aprehendidas por resistencia, desobediencia y lesiones leves, y luego recuperaron la libertad.

El episodio ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando un oficial de justicia se presentó en un establecimiento rural para ejecutar un embargo dispuesto en el marco de un juicio por cobro ejecutivo, que incluía el secuestro de una cosechadora Claas. Para la diligencia, el funcionario judicial contaba con la asistencia de efectivos policiales, como ocurre habitualmente en medidas de carácter civil que pueden generar conflictos o resistencia.

Según fuentes oficiales, tras notificar la medida y avanzar con el procedimiento, una mujer y un hombre —propietarios del campo donde se encontraba la maquinaria— comenzaron a increpar e insultar al personal policial, manifestando su oposición al secuestro de la herramienta rural.

La situación escaló rápidamente cuando ambos se abalanzaron sobre los uniformados, empujándolos y golpeándolos, lo que derivó en un forcejeo para contenerlos. Como consecuencia del episodio, un policía resultó lesionado, motivo por el cual se dio intervención penal de inmediato.

Ante la agresión directa y la resistencia al cumplimiento del oficio judicial, los efectivos procedieron a aprehender a la pareja, que fue trasladada a sede policial para su identificación y para el inicio de las actuaciones correspondientes.

Agresores demorados

A los involucrados se les iniciaron actuaciones por “Resistencia a la autoridad, desobediencia y lesiones leves”, delitos por los que quedaron a disposición de la Fiscalía N° 3 de Pergamino. Tras cumplirse los pasos legales, ambos recuperaron la libertad, mientras continúa la causa penal en trámite.

Por su parte, el secuestro judicial de la cosechadora quedó formalmente efectivizado, tal como lo ordenaba el oficio del Juzgado Civil y Comercial interviniente.

El procedimiento, que se enmarca en un conflicto económico entre las partes del juicio civil, se vio alterado por el violento comportamiento de los ocupantes del campo, lo que obligó al personal a pasar de una tarea meramente administrativa a un operativo policial para contener la agresión.