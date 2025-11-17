Nuevo robo en una escuela: violentaron ventanas y entraron a la Primaria 16 durante el fin de semana

El personal de la Escuela Primaria 16 detectó daños, sangre y desorden tras el robo ocurrido durante el fin de semana.

El robo en escuela registrado en la Primaria 16 de Florida y Rivadavia volvió a generar preocupación en la comunidad educativa, luego de que este lunes a la mañana el personal detectara una ventana violentada y rastros de sangre en distintos sectores. Los intrusos habrían ingresado durante la noche del fin de semana.

En la primera inspección del edificio, los trabajadores encontraron la reja forzada y el vidrio roto de una de las ventanas que da al patio. Por ese punto se habrían colado los intrusos, que recorrieron distintos ambientes del establecimiento buscando elementos de valor.

La directora de la institución, María Elisa Duna, radicó la denuncia policial para que peritos especializados levantaran rastros y huellas que permitan identificar a quienes irrumpieron en las instalaciones educativas. Entre los indicios más visibles se observaron manchones de sangre en paredes, picaportes y cerámicos, lo que hace suponer que al menos uno de los delincuentes se lastimó al romper la reja o los vidrios.

De acuerdo con las sospechas iniciales, podrían haber sido dos o más ladrones , con tiempo suficiente para desplazarse dentro del edificio y dirigirse especialmente a la Sala de Dirección, donde consideraban posible hallar objetos de valor. El ataque habría ocurrido en horario nocturno, aunque no pudo determinarse aún en qué momento puntual del fin de semana.

Desde la comunidad educativa explicaron que, además de las reparaciones ya solicitadas al Consejo Escolar, la prioridad más urgente es recuperar un teléfono celular para uso institucional, herramienta indispensable para el contacto cotidiano con las familias.

La directora señaló que necesitan “un dispositivo móvil de cualquier marca y modelo” para reinstalar el número institucional y retomar la comunicación con la comunidad. “Nuevamente entraron a robar a la escuela, esta mañana nos encontramos con muchas cosas rotas y sangre por todos lados. Necesitamos un celular, aunque sea usado, porque es el medio por el que nos vinculamos con las familias”, expresó Duna, quien pidió colaboración para difundir esta necesidad.

Muestras de ADN en la sangre

Los peritos de Policía Científica tomaron muestras de sangre para incorporarlas como evidencias a la causa penal para hacer análisis comparativo de ADN en caso de dar con algún sospechoso del robo.