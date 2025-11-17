lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • De tóxico a violento: una joven denunció dos episodios de violencia por parte de su exnovio en Pergamino

    El agresor le hizo reproches a la joven y la tomó del cuello, la golpeó y le rompió el celular en un primer ataque y horas más tarde volvió a agredirla.

    17 de noviembre de 2025 - 08:34
    De tóxico a violento un sujeto agredió a la ex novia y le rompió el celular tras reprocharle cuestiones por celos.

    De tóxico a violento un sujeto agredió a la ex novia y le rompió el celular tras reprocharle cuestiones por celos.

    ARCHIVO LA OPINION

    Una joven de 25 años denunció haber sido víctima de dos agresiones físicas en menos de 48 horas por parte de su exnovio, en episodios ocurridos entre el jueves a la medianoche y la tarde del viernes. La Justicia ordenó una medida de restricción de acercamiento para resguardar a la víctima.

    Lee además
    Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia
    El ladrón de bicicleta en el momento en que se apoderaba del rodado en la vereda del quiosco Tik Tok en la mañana del jueves pasado.

    El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado

    Según la denuncia radicada el domingo en la Comisaría de la Mujer y la Familia, el primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche del jueves, cuando la joven mantuvo una discusión por celos con su expareja, un joven de 23 años. En ese contexto, el acusado la tomó del cuello, la golpeó y le rompió el teléfono celular.

    El segundo episodio se produjo el viernes alrededor de las 15:30, cuando la joven se dirigió al domicilio del denunciado para pedirle que reparara el aparato dañado. De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol, y tras una nueva discusión la empujó violentamente contra una pared, provocándole un golpe en la cabeza.

    Denuncia policial

    Después de lo sucedido, la víctima decidió presentarse ante las autoridades y fue asistida por personal especializado. Se le confeccionó la correspondiente constancia médica de las lesiones y se la articuló con la Dirección de la Mujer para su acompañamiento.

    Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, que interviene en el caso, se dispuso la carátula por lesiones y violencia de género, además de la prohibición de acercamiento vigente. No se adoptaron otras medidas al momento, aunque el expediente fue remitido al Juzgado de Garantías en turno para su evaluación.

    La joven, según consta en el parte policial, manifestó que por el momento no desea instar la acción penal ni solicitar otras medidas de intervención, aunque continuará bajo seguimiento de los organismos especializados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

    El ladrón de bicicleta del Centro ingirió objetos metálicos de la reja del calabozo y fue internado

    Revés judicial a un conocido ex convicto por una causa en el Juzgado de Familia

    Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

    Recuperaron la bicicleta sustraída en el Centro y detuvieron al ladrón gracias a las cámaras del comercio

    Difunden el video del robo de una bicicleta en pleno centro y piden colaboración para recuperarla

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

    Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

    Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    Un lamentable hecho de violencia doméstica expone fallas graves en la difusión pública de la información

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Siniestro vial en Avenida de Mayo y Francia: la moto y el auto quedaron en la calzada mientras trabajaban Same, Policía y Científica.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en Avenida de Mayo y Francia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Entre las tendencias más populares en materia de diseño, un material está regresando con fuerza: el roble blanco.

    Las tendencias en pisos: el blanco roble se impone en el diseño interior
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    Alec Oxenford, el embajador argentino en Estados Unidos.

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%