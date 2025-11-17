De tóxico a violento: una joven denunció dos episodios de violencia por parte de su exnovio en Pergamino

De tóxico a violento un sujeto agredió a la ex novia y le rompió el celular tras reprocharle cuestiones por celos. ARCHIVO LA OPINION

Una joven de 25 años denunció haber sido víctima de dos agresiones físicas en menos de 48 horas por parte de su exnovio, en episodios ocurridos entre el jueves a la medianoche y la tarde del viernes. La Justicia ordenó una medida de restricción de acercamiento para resguardar a la víctima.

Según la denuncia radicada el domingo en la Comisaría de la Mujer y la Familia, el primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche del jueves, cuando la joven mantuvo una discusión por celos con su expareja, un joven de 23 años. En ese contexto, el acusado la tomó del cuello, la golpeó y le rompió el teléfono celular.

El segundo episodio se produjo el viernes alrededor de las 15:30, cuando la joven se dirigió al domicilio del denunciado para pedirle que reparara el aparato dañado. De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol, y tras una nueva discusión la empujó violentamente contra una pared, provocándole un golpe en la cabeza.

Denuncia policial Después de lo sucedido, la víctima decidió presentarse ante las autoridades y fue asistida por personal especializado. Se le confeccionó la correspondiente constancia médica de las lesiones y se la articuló con la Dirección de la Mujer para su acompañamiento.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, que interviene en el caso, se dispuso la carátula por lesiones y violencia de género, además de la prohibición de acercamiento vigente. No se adoptaron otras medidas al momento, aunque el expediente fue remitido al Juzgado de Garantías en turno para su evaluación. La joven, según consta en el parte policial, manifestó que por el momento no desea instar la acción penal ni solicitar otras medidas de intervención, aunque continuará bajo seguimiento de los organismos especializados.

