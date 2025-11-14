Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

Un violento siniestro vial registrado en la céntrica esquina de Avenida de Mayo y San Nicolás dejó a un motociclista con una fractura expuesta de tibia y peroné y a otro con lesiones menores. El choque se produjo durante la noche de este jueves, cuando ambos circulaban en la misma dirección y realizaron maniobras que aún son materia de investigación.

Difunden el video del robo de una bicicleta en pleno centro y piden colaboración para recuperarla

De acuerdo con el procedimiento policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando un joven de 23 años que circulaba en una Honda Biz 110 perdió el control de la moto y cayó sobre la cinta asfáltica por motivos que todavía deben establecerse.

Detrás de él circulaba un hombre de 38 años a bordo de una Honda CB 190 sin dominio colocado, quien también perdió la estabilidad del rodado en circunstancias similares. Tras desestabilizarse, el motociclista impactó contra una camioneta estacionada, lo que agravó de manera significativa las consecuencias del siniestro.

Alertado por testigos, el servicio de emergencias SAME llegó rápidamente al lugar y asistió a ambos motociclistas. El hombre que colisionó contra la camioneta presentaba una fractura expuesta de tibia y peroné, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde luego el médico policial dictaminó que las lesiones eran de carácter grave, aunque sin riesgo de vida.

El otro conductor involucrado recibió atención médica en el lugar por lesiones menores y no requirió traslado.

Peritajes y medidas judiciales

Personal del Comando de Patrulla y de la comisaría jurisdiccional realizó las tareas de rigor, entre ellas perímetros de seguridad, relevamiento fotográfico, secuestro de los vehículos y extracción sanguínea para los controles correspondientes. La investigación quedó en manos de la UFI N° 3, que caratuló el caso como “lesiones culposas graves” en el marco de la IPP Nº 12-00-007160-25.

Los peritos trabajaron durante varios minutos en la reconstrucción de la secuencia de maniobras que derivó en este grave choque nocturno, en una de las esquinas más transitadas y luminosas del microcentro pergaminense.