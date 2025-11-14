Difunden el video del robo de una bicicleta en pleno centro y piden colaboración para recuperarla

La bicicleta todo terreno rodado 29 la sustrajeron del frente del quiosco Tik Tok de Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás. LA OPINION

Los familiares de Walter Gutiérrez comenzaron a difundir este viernes la imagen de la bicicleta todo terreno que fue sustraída en horas de la mañana frente al quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás. El rodado, una SLP Nordic rodado 29 de color negro, era utilizado por el propietario para sus traslados laborales, personales y recreativos.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa con claridad el momento en que un sujeto se acerca a la bicicleta aprovechando que su dueño había ingresado por unos instantes al local. El sospechoso se sube al asiento y se aleja en apenas dos pedaleadas, abandonando la escena en cuestión de segundos.

Imagen de la bicicleta Tras la sustracción, los familiares del damnificado comenzaron a circular públicamente la fotografía del rodado y pidieron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. De acuerdo con lo que trascendió, el video del robo también fue aportado a las autoridades.

La Fiscalía interviniente cuenta con los registros fílmicos y avanza en la identificación del sospechoso que se apoderó de la bicicleta. Según indicaron fuentes allegadas a la investigación, la calidad de las imágenes permitiría obtener datos relevantes para orientar la pesquisa.

Los allegados del propietario difundieron un número de contacto para que cualquier persona que pueda aportar información sobre el lugar donde podría encontrarse el rodado lo haga saber de inmediato. Señalaron que la recuperación de la bicicleta es fundamental, dado que constituye el medio de movilidad habitual del trabajador afectado.

