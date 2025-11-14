viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Difunden el video del robo de una bicicleta en pleno centro y piden colaboración para recuperarla

    La bicicleta todo terreno rodado 29 la sustrajeron del frente del quiosco Tik Tok de Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás.

    14 de noviembre de 2025 - 12:38
    La bicicleta todo terreno rodado 29 la sustrajeron del frente del quiosco Tik Tok de Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás.

    La bicicleta todo terreno rodado 29 la sustrajeron del frente del quiosco Tik Tok de Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás.

    LA OPINION

    Los familiares de Walter Gutiérrez comenzaron a difundir este viernes la imagen de la bicicleta todo terreno que fue sustraída en horas de la mañana frente al quiosco Tik Tok, ubicado sobre Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás. El rodado, una SLP Nordic rodado 29 de color negro, era utilizado por el propietario para sus traslados laborales, personales y recreativos.

    Lee además
    Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro
    El choque en Avenida de Mayo dejó a un motociclista con una fractura expuesta y daños en una camioneta estacionada.

    Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

    El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se viralizó rápidamente. En las imágenes se observa con claridad el momento en que un sujeto se acerca a la bicicleta aprovechando que su dueño había ingresado por unos instantes al local. El sospechoso se sube al asiento y se aleja en apenas dos pedaleadas, abandonando la escena en cuestión de segundos.

    Imagen de la bicicleta

    Tras la sustracción, los familiares del damnificado comenzaron a circular públicamente la fotografía del rodado y pidieron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. De acuerdo con lo que trascendió, el video del robo también fue aportado a las autoridades.

    La Fiscalía interviniente cuenta con los registros fílmicos y avanza en la identificación del sospechoso que se apoderó de la bicicleta. Según indicaron fuentes allegadas a la investigación, la calidad de las imágenes permitiría obtener datos relevantes para orientar la pesquisa.

    Los allegados del propietario difundieron un número de contacto para que cualquier persona que pueda aportar información sobre el lugar donde podría encontrarse el rodado lo haga saber de inmediato. Señalaron que la recuperación de la bicicleta es fundamental, dado que constituye el medio de movilidad habitual del trabajador afectado.

    Temas
    Seguí leyendo

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

    Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

    Marita Conti sufrió un siniestro vial cuando chocó con su auto contra una camioneta en la autopista

    Un lamentable hecho de violencia doméstica expone fallas graves en la difusión pública de la información

    Juicio oral a un acusado por un asalto con arma blanca, intento de robo de cables y amenaza

    Golpe al narcotráfico: cayó en Exaltación de la Cruz Brian Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

    Padre e hijo de la comunidad gitana quedaron procesados por las lesiones provocadas a un médico en una pelea

    Un ladrón irrumpió en la casa de una jubilada y le robó un millón de pesos en Pergamino

    Detuvieron a dos jóvenes que trasladaban un revólver cargado y municiones en un auto

    La causa por la explosión en Rancagua ya tendría la calificación penal y los acusados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las motos chocaron luego que uno de los motociclistas realizaría una presunta maniobra imprudente.

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Municipio analiza acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan las obras sociales

    El Municipio San Pedro evalúa acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan obras sociales
    Una visita educativa en la Reserva Natural Parque del Este terminó revelando una práctica que preocupa a especialistas: la captura ilegal de aves.

    Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

    El Museo Batallas de Cepeda actualiza sus horarios y ofrece un recorrido por la historia regional.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana

    La cita será este viernes, desde las 18:00, en el Parque España.

    Pergamino se prepara para una nueva edición de "Arriba la Birra"

    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate.

    Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas