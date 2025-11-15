Incendio en Ezeiza: aseguran que "ya no hay peligro para la población"

Autoridades provinciales y municipales llaman a la tranquilidad de la población con respecto a la explosión e incendio en Ezeiza. Así, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , aseguró que “ todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados”. Mientras tanto, el director de Defensa Civil (DC) de la Provincia de Buenos Aires , Fabián García , aseguró que la situación “nunca representó un riesgo grave para la gente” , a pesar de la incertidumbre inicial generada por el humo y las primeras informaciones. Y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados , sostuvo que el siniestro que quemó “diez industrias” se encuentra “controlado” .

En una publicación en sus redes sociales, Kreplak resaltó: “En relación a la explosión registrada anoche, viernes 14, en la zona de Ezeiza, desde @SaludBAP se informa que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados”.

El ministro continuó con más detalles: “De los 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes, estables y sin complicaciones, continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud”.

También “se coordinó con clínicas y sanatorios de la zona, que reportaron 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores). También ingresó una persona vecina con un infarto, que fue asistida inmediatamente en la misma institución”.

Operativo articulado por la Provincia de Buenos Aires

“La línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud”, informó el ministro.

Nicolás Kreplak cerró: “Durante toda la noche y la madrugada, el sistema de salud bonaerense sostuvo un operativo articulado entre hospitales y el Sistema de Emergencias, con más de 25 móviles afectados entre Provincia y municipios. En el lugar continúa dispuesto un shock room con unidades móviles de terapia intensiva, brindando apoyo a las dotaciones de bomberos que permanecen trabajando en la zona”.

“El humo no es tóxico”

Mientras tanto, el director de Defensa Civil bonaerense enfatizó, en diálogo con Noticias Argentinas, en la necesidad de “llevar tranquilidad a la población” y confirmó que, si bien el humo resulta molesto, las mediciones de la calidad del aire indican que no es “tóxico” en el sentido de causar una afectación directa e inmediata.

Fabián García explicó que el día de ayer fue “un día intenso donde nos abocamos al trabajo de la contención del incendio”. Destacó que el fuego “tuvo características violentas”, pero insistió en que “la situación nunca estuvo fuera de control para el riesgo de la población”.

“Cierren todo”

En cuanto a la calidad del aire, García indicó que se realizaron mediciones in situ para el personal de bomberos y luego “los equipos de ambiente de la provincia de Buenos Aires realizaron mediciones más lejos para ver cuál era la situación para la población”. Si bien admitió que el humo tiene partículas suspendidas en el aire, aclaró: “No es una situación extremamente peligrosa”.

El director de Defensa Civil recomendó a los residentes “que cierren las puertas, las ventanas, que se queden adentro” y que eviten circular por la zona. Además, señaló que el pronóstico de aumento en la intensidad del viento favorecerá la dispersión de las partículas de humo y la pluma, lo cual aliviará la situación: “Cuando el viento vaya aumentando durante día en su intensidad, eso va a favorecer la dispersión de esas partículas”.

Respecto a las consecuencias en personal, García reportó únicamente “heridas leves”. Detalló que quedan “aproximadamente entre cuatro y cinco personas” en el sistema de salud, la mayoría por inhalación de monóxido o pequeñas cortaduras que sufrieron los primeros respondedores durante la explosión. Remarcó: “No tenemos registro de heridos de gravedad”. Tampoco hay denuncias de personas extraviadas.

Fuego contenido

El funcionario confirmó que el incendio no está sofocado, sino “contenido”, lo que significa que “no se va a salir de los límites donde se desarrolla”. La estrategia inicial se centró en proteger el perímetro, especialmente “una empresa industria frigorífica que tenía amoníaco” a 200 metros del lugar del fuego. “Lo que planteamos ahí es una línea de defensa de esas empresas”, explicó.

El fuego se localizó en un parque industrial, con galpones de diferentes empresas de acopio logístico y productos químicos. Se estima que hay “100 galpones” afectados con diferentes magnitudes. Un galpón que acopiaba neumáticos fue el responsable de la columna de humo negro más impactante.

Varios días

Finalmente, García anticipó que el trabajo en el lugar “va a seguir varios días” para realizar tareas de escombro y enfriamiento, pero reiteró el mensaje de calma para la población: “Ahora lo que vamos a ver nosotros durante el día es que este humo que molesta, que preocupa, pero que ya dijimos no representa un riesgo inminente para la población”.

“Está controlado”

Mientras tanto Granados sostuvo que la explosión y el incendio que afectó el polo industrial quemó “diez industrias”, se encuentra “controlado” aunque no totalmente apagado y remarcó los dichos de Kreplak, en el sentido de que no hay heridos en los hospitales locales.

Granados reconoció la “importante cantidad de dotaciones de bomberos” que llegaron de diversos puntos de la provincia, junto con una “mucha presencia también del Ministerio de Seguridad”, lo que permitió contener el siniestro y confirmó por Radio Rivadavia que las empresas afectadas suman “casi 10 industrias”.

De alta

“No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital”, agregó el jefe comunal.

Granados detalló que fueron “todos dados de alta en la inmensa mayoría por problemas respiratorios, por la inhalación de monóxido de carbono” generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. Si bien algunos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que “ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud”.

“No hay problema para los vecinos”

Respecto al impacto ambiental y en la circulación, el intendente indicó que si bien hay “mucho humo” producto de la quema de cubiertas, “no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones”, mientras que informó que la autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada por el humo, “ya se está restableciendo”.

En este momento, la máxima ocupación es terminar con las labores de extinción: “Ahora nos queda por delante terminar bien de apagar el fuego”.