martes 02 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • A la adolescente Agostina Vega la mataron minutos después de llegar a la casa de Barrelier

    La investigación del crimen de Agotina sumó nuevos elementos tras los primeros resultados forenses que complican más a Barrelier.

    2 de junio de 2026 - 07:56
    El crimen de Agostina Vega sigue conmocionando al país.

    El crimen de Agostina Vega sigue conmocionando al país.

    LA OPINION

    El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada asesinada en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, sigue causando conmoción.

    Lee además
    Qué se sabe del crimen de Agostina Vega: la autopsia, la pista de posibles cómplices y las claves del caso. 

    Crimen de Agostina Vega: los posibles cómplices y la acusación contra Barrelier
    El único detenido por el crimen de Agostina Vega es Claudio Barrelier.

    La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada: se hallaron "posibles signos de abuso sexual"

    Mientras sus compañeros de escuela organizan un homenaje para despedirla, la Justicia avanza con la investigación y analiza los primeros resultados de la autopsia, que aportaron datos clave sobre cómo murió la joven.

    El último adiós de sus compañeros de escuela

    Los alumnos de la escuela a la que asistía Agostina realizarán este martes una suelta de globos para recordarla. La iniciativa surgió después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia y en medio del profundo impacto que el caso generó en toda la comunidad educativa.

    “Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos”, contó una de sus maestras en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

    La docente también convocó a participar de la marcha de Ni Una Menos prevista para este miércoles. “Consideramos que es importante que el miércoles seamos muchos. Hoy tenemos que decir Ni Una Menos por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”, expresó.

    Lo que reveló la autopsia de Agostina Vega

    Este lunes se conocieron los resultados preliminares de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Forense.

    Según el informe, la causa de la muerte fue asfixia mecánica y el fallecimiento se produjo entre las 23 del sábado y las primeras horas del domingo.

    Los peritos también determinaron que el cuerpo presentaba daño severo en órganos internos compatible con un ataque de extrema violencia.

    Tras conocerse el informe preliminar, el fiscal Raúl Garzón avanzó con la recalificación de la causa y el único detenido, Claudio Barrelier, quedó imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio).

    La Fiscalía informó además que todavía espera los informes completos de medicina forense y que el acusado será nuevamente indagado en los próximos días.

    Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Tanto funcionarios como familiares de la adolescente sostuvieron públicamente que no descartan la posible participación de otras personas en el hecho, una hipótesis que sigue siendo analizada por la Justicia.

    Con nuevos estudios pendientes y medidas de prueba en marcha, la causa busca reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de Agostina, mientras sus compañeros se preparan para darle el último adiós.

    La hipótesis que sigue abierta: ¿hubo más personas involucradas?

    Aunque Claudio Barrelier es el único detenido, la posibilidad de que otras personas hayan participado del crimen continúa bajo análisis. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el fiscal no descarta esa línea investigativa y que ahora resta determinar si hubo otros implicados y cuál habría sido su rol.

    La misma sospecha fue planteada por familiares de Agostina. Su padre, Gabriel Vega, manifestó públicamente que cree que el acusado no actuó solo, mientras que los abuelos de la adolescente reclamaron que la investigación avance hasta identificar a “la última persona” que haya intervenido en el hecho.

    Temas
    Seguí leyendo

    Crimen de Agostina Vega: los posibles cómplices y la acusación contra Barrelier

    La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada: se hallaron "posibles signos de abuso sexual"

    ¿Quién es Claudio Barrelier, el detenido por el crimen de Agostina Vega?

    El desgarrador testimonio del abuelo de Agostina tras el crimen: "No sé cómo decirle a mi hija que la mataron"

    Brutal femicidio en Temperley: secuestró a su pareja, la asesinó a puñaladas y luego intentó quitarse la vida

    Los cuatro datos clave que analiza la Justicia sobre la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

    Milo J: el pibe de Morón que no olvida sus orígenes ni su compromiso social

    Una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

    ¿Quién era el jubilado que chocó contra un tractor y murió decapitado en Miramar?

    "Te sacaste un Julián Álvarez": la particular idea de una docente que se viralizó a la espera del Mundial

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Qué se sabe del crimen de Agostina Vega: la autopsia, la pista de posibles cómplices y las claves del caso. 

    Crimen de Agostina Vega: los posibles cómplices y la acusación contra Barrelier

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad
    Qué se sabe del crimen de Agostina Vega: la autopsia, la pista de posibles cómplices y las claves del caso. 

    Crimen de Agostina Vega: los posibles cómplices y la acusación contra Barrelier

    El crimen de Agostina Vega sigue conmocionando al país.

    A la adolescente Agostina Vega la mataron minutos después de llegar a la casa de Barrelier

    Podcast del 2 de junio de 2026

    Podcast del 2 de junio de 2026

    El acoplado volcó a la altura de El Socorro y obstruyó la circulación en sentido Pergamino-Rosario.

    Volcó un camión con acoplado en la ruta 32 a la altura de El Socorro y se desplegaron brigadas de emergencias