Crimen de Agostina Vega: los posibles cómplices y la acusación contra Barrelier

Qué se sabe del crimen de Agostina Vega: la autopsia, la pista de posibles cómplices y las claves del caso.

La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva. Mientras la Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar cómo murió la adolescente de 14 años, los investigadores intentan reconstruir sus últimas horas, esclarecer el móvil del asesinato y establecer si hubo otras personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier.

A la adolescente Agostina Vega la mataron minutos después de llegar a la casa de Barrelier

Durante el fin de semana, la familia de Agostina fue recibida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y pidió que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen. El planteo coincidió con una de las hipótesis que sigue bajo análisis: la posible participación de otras personas además de Barrelier.

Se conocieron imágenes que muestran el momento en que Claudio Barrelier, el único detenido y principal acusado, llega al descampado donde fueron encontrados los restos de la adolescente de 14 años.

Los registros indican que el Ford Ka ingresó al descampado del barrio Ampliación Ferreyra, un predio de monte de unas 240 hectáreas, alrededor de las 11.45 de ese lunes, y fue captado retirándose del lugar cerca de las 12.15, apenas media hora después.

El comunicado de la fiscalía tras el cambio de carátula a femicidio

A través de un comunicado, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba informó la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier en la causa en la que se investiga el crimen de Agostina Vega.

“Berrelier quedó imputado por el delito de Homicidio Agravado por Violencia de Género (Femicidio). Asimismo la Fiscalía aguarda los informes completos (autopsia y estudios complementarios) de medicina forense”, indicaron. Además, adelantaron que el imputado será nuevamente indagado en los próximos días.

El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que siguen los rastrillajes en el descampado

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que continúan los rastrillajes en el descampado donde fue encontrado el cuerpo de Agostina, ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra.

“Ahora lo que resta es que el fiscal determine si hubo otras personas implicacadas y qué rol han tenido”, sostuvo en diálogo con TN Central (TN).

La mamá de Agostina salió de terapia, pero sigue internada y con acompañamiento psicológico

Miguel, el abuelo de Agostina, dio detalles de la salud de su hija: “Salió de terapia, está en sala común, acompañada de un equipo de psicólogos”.

“No tiene detalles de lo que pasó, solo sabe que a Agostina la encontraron muerta. No le van a dar el alta hasta que los médicos crean que está en condiciones de salir”, agregó.

Miguel, asimismo, anticipó que se esperan nuevas detenciones: “Están investigando el tema de otros cómplices. Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo”.

Autopsia de Agostina: confirman que fue asesinada el sábado a la noche

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Agostina y los primeros resultados ubican el momento del crimen entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los estudios forenses también detectaron un daño muy importante en los órganos internos, compatible con un ataque de extrema violencia. Además, el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, lo que complica el trabajo de los peritos.

Por el estado de los restos, los especialistas advirtieron dificultades para avanzar con el análisis y anticiparon que se realizarán estudios complementarios para determinar con mayor precisión las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la familia fue convocada para ser informada sobre estos primeros resultados.

Se difundió un audio de Barrelier enviado al padre de Agostina

En las últimas horas se conoció un audio de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina, que le envió al padre de la adolescente en medio de la búsqueda.

En el mensaje, intenta despegarse de la situación y asegura: “No entiendo por qué quedé pegado en todo esto”. Además, sostuvo que la joven había ido voluntariamente y que su madre estaba al tanto: “Me dijo que la madre sabía que había venido para que yo la llevara a lo de un noviecito”.

Habló una joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025: “Podría haber sido yo”

Una joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025 rompió el silencio y relató un episodio estremecedor ocurrido en la misma casa donde se cree que fue asesinada Agostina. Según contó, el hombre la amenazó con un arma, la ató con cinta y le exigió que se sacara la ropa.

La víctima logró escapar semidesnuda y pedir ayuda a vecinos. Tras su denuncia, el acusado fue detenido pero recuperó la libertad días después. “Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte”, dijo conmovida, y pidió justicia por la adolescente.

“Ya sé quién es”: la desgarradora reacción de la mamá de Agostina cuando el remisero le contó dónde la había llevado

El remisero que llevó a Agostina contó cuál fue la reacción de la madre cuando le dio un dato clave sobre su paradero. Según relató, al describirle al hombre que la había recibido en el destino, la mujer respondió: “Ya sé quién es” y se largó a llorar.

El chofer explicó que había trasladado a la adolescente hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen. El contacto con la familia se produjo al día siguiente, cuando el conductor reconoció a la chica en redes sociales.

Ese intercambio se convirtió en un momento determinante para la investigación, ya que permitió orientar las sospechas hacia el entorno del acusado. Además, cámaras de seguridad confirmaron luego el recorrido y mostraron a la adolescente ingresando a una casa junto al sospechoso.

Los abuelos de Agostina contaron cómo era el vínculo del detenido con la madre de la nena

Los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth, contaron cómo era el vínculo entre el detenido y la madre de la nena. Según explicaron, Claudio Barrelier había sido pareja de Melisa años atrás y luego mantuvieron una relación de amistad basada en la confianza.

“Se veían en la cancha, mi hija le tenía confianza a él, eran amigos”, señalaron en diálogo con El Doce. En ese contexto, aclararon que se trataba de un complejo de fútbol amateur y no de la barrabrava de Instituto.

Además, indicaron que conocían por comentarios que el acusado había tenido una causa previa, aunque él aseguraba que “le habían hecho una cama”, versión que, según dijeron, fue creída en el entorno.

La hipótesis de más involucrados gana fuerza

Aunque Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido, distintas declaraciones públicas de funcionarios y familiares volvieron a instalar la sospecha de que podrían existir otras responsabilidades en el crimen.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el fiscal no descartó la participación de más personas en la causa. “El fiscal no descarta que haya más participes”, afirmó luego de reunirse con la familia de la adolescente.

La misma preocupación fue expresada por Gabriel Vega, padre de Agostina, quien sostuvo públicamente que cree que el acusado no actuó solo y que podrían existir personas que colaboraron o tuvieron algún grado de participación.

Durante la reunión con Llaryora, los abuelos de la adolescente pidieron que la investigación continúe hasta identificar a “la última persona” que haya intervenido en el hecho.

“Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta”, expresó Elizabeth, una de las abuelas de Agostina.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, aseguró que el Gobierno provincial se comprometió a seguir aportando recursos humanos y tecnológicos para profundizar la pesquisa.

“El gobernador se ha comprometido, sin traspasar los límites de la Justicia, a seguir empleando todos los recursos humanos y técnicos para que, si existen otros responsables, sean alcanzados por las manos de la Justicia”, sostuvo.