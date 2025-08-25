Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

Designan desde la provincia a Sandra Bicetti como Fiscal General en San Nicolás. Diario El Informante

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes, mediante publicaciones en el Boletín Oficial, una serie de nombramientos en el ámbito judicial. Entre ellos se encuentra la designación de la Dra. Sandra Bicetti como Fiscal General del Departamento Judicial San Nicolás.

Bicetti se desempeñaba de manera interina al frente de la Fiscalía General desde 2018 y en junio pasado había obtenido el aval de la Cámara de Senadores bonaerense. La publicación del Decreto N° 1918/2025 representó el último paso administrativo. El documento lleva la firma del gobernador bonaerense y de los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos).

Las otras designaciones por parte del Gobierno bonaerense Además, se oficializaron otros nombramientos en el ámbito judicial de San Nicolás:

Dr. Leonardo Bluhn , designado defensor oficial para actuar en los fueros Civil, Comercial y de Familia.

Dr. Alejandro Ares , nombrado juez del Tribunal en lo Criminal.

Dr. Germán Brezina, designado juez suplente para actuar ante el fuero laboral en la Región 3, que abarca Pergamino, San Nicolás y Zárate-Campana.

Con estas resoluciones, la provincia avanza en la regularización de cargos judiciales en distintas áreas del Departamento Judicial San Nicolás y la región.

