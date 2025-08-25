Feria del Libro Pergamino: más de 8 mil personas pasaron por Bellas Artes

Cientos de vecinos de Pergamino y de la Región disfrutaron de una nueva edición de La Fe.Li.Pe. ( Feria del Libro Pergamino ) que se realizó este fin de semana en el Centro Cultural Bellas Artes . Este año las actividades centrales, contaron con figuras como Silvia Oppenheimer, Martín Prieto y Walter Lezcano.

Más de 120 feriantes, 45 actividades gratuitas, 45 stands de editoriales, diez instituciones que pudieron visibilizar su trabajo, cinco librerías locales, escritores y decenas de colaboradores hicieron posible el éxito rotundo de esta fiesta de la lectura que promueve el encuentro de escritores y lectores en un espacio en el cual la lectura en sus distintos formatos es el eje central.

“La Feria del Libro de Pergamino ha demostrado ser un evento con un gran potencial regional, consolidándose como un espacio fundamental para la promoción cultural y la difusión de la lectura en nuestra comunidad. Durante dos días, la feria creó un entorno enriquecedor para todos los visitantes y expositores. La afluencia de más de ocho mil personas refleja el interés y la demanda de actividades culturales en nuestra ciudad, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con la cultura y la educación”, aseguró el subsecretario de Cultura, Diego Morello.

Asimismo el funcionario destacó que: “Para la Municipalidad, llevar adelante una iniciativa de esta magnitud implica un esfuerzo importante, que requiere de trabajo en equipo y colaboración con diversos actores. Contamos con la coordinación y organización por parte de Editorial Milena Pergamino, la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), el Centro de Innovación Educativa (CIE), así como también de empresas privadas como OSDE, Canal 4 y Quantica. Este trabajo conjunto ha sido fundamental para el éxito del evento y refleja el compromiso con miras a futuras ediciones”.

Más de 8 mil personas en el Centro Cultural Bellas Artes

María José Di Pascuale, gestora cultural y coorganizadora de La FeliPe comentó que se trata de una feria que está en construcción, pero que ya encontró la punta de la madeja sobre su propia identidad. “Ya da sus primeros pasos con una identidad bien marcada, es una feria que prioriza la literatura, que pone en el centro de los lectores; con un contenido que se piensa no en grandes números de algoritmo, sino en propuestas genuinas que tienen un efecto en la comunidad”.

“Este año lo primero que notamos es que la comunidad ya esperaba de alguna manera la feria, la estaba esperando, así que se notó en la presencia del público los dos días. Así que estamos muy contentos porque nada de esto tiene sentido si la comunidad no se apropia de la propuesta. Además contamos con el acompañamiento de voluntarios que no van a figurar en los flyers y que están siempre Lisandro, Lisandro Ríos, Agustín Naranjo, Pablo Vidal, Melina Moba, Fernando Vílchez, Leticia D’ Aloisio, Rosana Guardalá, Noelia Mesonero, Paola Coba, bueno, seguramente estoy siendo injusta y me estoy olvidando de alguien, pero hubo muchas manos que vinieron a participar generosamente para armar todo esto, que es enorme”, concluyó la organizadora.