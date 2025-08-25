lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Feria del Libro Pergamino: más de 8 mil personas pasaron por Bellas Artes

    La gente se acercó a disfrutar de la Feria del Libro Pergamino que se desarrolló el fin de semana en el Centro Cultural Bellas Artes.

    25 de agosto de 2025 - 19:00
    En el Centro Cultural Bellas Artes se llevó a cabo la Feria del Libro Pergamino

    Cientos de vecinos de Pergamino y de la Región disfrutaron de una nueva edición de La Fe.Li.Pe. (Feria del Libro Pergamino) que se realizó este fin de semana en el Centro Cultural Bellas Artes. Este año las actividades centrales, contaron con figuras como Silvia Oppenheimer, Martín Prieto y Walter Lezcano.

    Lee además
    Más de 40 editoriales de distintos puntos del país ya confirmaron su presencia en esta edición de la Feria del Libro Pergamino.
    Cultura

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025
    El diseñador, editor y formador Mario Spina, creador del sello artesanal Dixit editora.
    Cultura

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Más de 120 feriantes, 45 actividades gratuitas, 45 stands de editoriales, diez instituciones que pudieron visibilizar su trabajo, cinco librerías locales, escritores y decenas de colaboradores hicieron posible el éxito rotundo de esta fiesta de la lectura que promueve el encuentro de escritores y lectores en un espacio en el cual la lectura en sus distintos formatos es el eje central.

    Feria del Libro Pergamino

    “La Feria del Libro de Pergamino ha demostrado ser un evento con un gran potencial regional, consolidándose como un espacio fundamental para la promoción cultural y la difusión de la lectura en nuestra comunidad. Durante dos días, la feria creó un entorno enriquecedor para todos los visitantes y expositores. La afluencia de más de ocho mil personas refleja el interés y la demanda de actividades culturales en nuestra ciudad, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con la cultura y la educación”, aseguró el subsecretario de Cultura, Diego Morello.

    Asimismo el funcionario destacó que: “Para la Municipalidad, llevar adelante una iniciativa de esta magnitud implica un esfuerzo importante, que requiere de trabajo en equipo y colaboración con diversos actores. Contamos con la coordinación y organización por parte de Editorial Milena Pergamino, la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), el Centro de Innovación Educativa (CIE), así como también de empresas privadas como OSDE, Canal 4 y Quantica. Este trabajo conjunto ha sido fundamental para el éxito del evento y refleja el compromiso con miras a futuras ediciones”.

    Más de 8 mil personas en el Centro Cultural Bellas Artes

    María José Di Pascuale, gestora cultural y coorganizadora de La FeliPe comentó que se trata de una feria que está en construcción, pero que ya encontró la punta de la madeja sobre su propia identidad. “Ya da sus primeros pasos con una identidad bien marcada, es una feria que prioriza la literatura, que pone en el centro de los lectores; con un contenido que se piensa no en grandes números de algoritmo, sino en propuestas genuinas que tienen un efecto en la comunidad”.

    “Este año lo primero que notamos es que la comunidad ya esperaba de alguna manera la feria, la estaba esperando, así que se notó en la presencia del público los dos días. Así que estamos muy contentos porque nada de esto tiene sentido si la comunidad no se apropia de la propuesta. Además contamos con el acompañamiento de voluntarios que no van a figurar en los flyers y que están siempre Lisandro, Lisandro Ríos, Agustín Naranjo, Pablo Vidal, Melina Moba, Fernando Vílchez, Leticia D’ Aloisio, Rosana Guardalá, Noelia Mesonero, Paola Coba, bueno, seguramente estoy siendo injusta y me estoy olvidando de alguien, pero hubo muchas manos que vinieron a participar generosamente para armar todo esto, que es enorme”, concluyó la organizadora.

    Temas
    Seguí leyendo

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino

    Invitan a una colecta de libros para la Cooperadora del Hospital San José

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    "Vuelta al agua": Los Centros de Desarrollo Comunitario siguen disfrutando del Natatorio Olímpico

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    Ministerio de Capital Humano: abandono, vandalismo y robos en el histórico edificio de Desarrollo Social

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los primeros candidatos a concejales de cada lista que competirá el próximo 7 de septiembre en Pergamino.

    El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sin acuerdo entre la UOM San Nicolas y Ternium mantiene el paro por tiempo indeterminado

    Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado
    Feria del Libro Pergamino: más de 8 mil personas pasaron por Bellas Artes

    Feria del Libro Pergamino: más de 8 mil personas pasaron por Bellas Artes

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    La Policía asistió al joven que balearon en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes.

    Investigan las circunstancias por las que balearon a un joven en la zona oeste

    El motociclista fue asistido en el lugar y ascendido a la camilla de la ambulancia de Same que lo trasladó al Hospital San José.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un camión en ruta 188y calle 20