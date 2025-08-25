lunes 25 de agosto de 2025
    • San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    Unos 170 empleados de la firma Casius no pudieron ingresar a Ternium San Nicolás en el marco del conflicto entre la UOM y empresas contratistas.

    25 de agosto de 2025 - 11:10
    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    Diario El Norte

    El conflicto sindical de la Unión Obrera Metalúrgica en Ternium San Nicolás volvió a generar tensión este lunes. Más de 150 trabajadores de la firma Casius, dedicada a tareas de limpieza dentro del predio industrial, no pudieron ingresar a la planta siderúrgica en horas de la mañana.

    La situación afecta a alrededor de 170 empleados de la ex Dohm, en medio de la disputa que mantiene la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Nicolás con unas 50 empresas contratistas del Grupo Techint.

    Llegada a la empresa del Grupo Techint y rechazo en la portería

    El rechazo al ingreso de los operarios se produjo cerca de las 6:00 en la portería de Ternium. Según la empresa, la medida estaría vinculada a la “desobediencia” de los trabajadores, quienes el viernes adhirieron a una retención de tareas convocada por la UOM y tampoco prestaron servicio el sábado. Desde la patronal califican la medida como “ilegal” e “ilegítima”.

    Para las 9:00 de hoy fue convocada una nueva audiencia en la sede central del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se intenta encauzar el duro conflicto. El viernes pasado también intervino la Secretaría de Trabajo de la Nación, dictando un nuevo período de conciliación que el gremio cuestiona por su legalidad.

