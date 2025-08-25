Investigan las circunstancias por las que balearon a un joven en la zona oeste

La Policía asistió al joven que balearon en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes. LA OPINION

El fiscal Daniel Aguilar, los instructores de la Fiscalía 6 y la policía están tomando testimonios de personas que puedan haber visto cómo balearon a un joven en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes.

Los investigadores policiales y judiciales estaban abocados a que el muchacho herido reciba asistencia médica y las curaciones necesarias.

Aparentemente, la lesión provocada por un proyectil disparado con un arma de fuego no puso su vida en riesgo; de acuerdo a los trascendidos de fuentes allegadas al suceso.

Aguilar se acercó hasta donde se encontraba la víctima para obtener mayores precisiones de lo ocurrido y tratar de lograr que brinde datos que puedan individualizar al autor del disparo.

La instrucción judicial considera que su declaración puede ser determinante para esclarecer por qué causa le dispararon y si hubo alguna intención de atentar contra su vida por cuestiones de enfrentamientos anteriores.

