lunes 25 de agosto de 2025
    • Investigan las circunstancias por las que balearon a un joven en la zona oeste

    Un joven apareció baleado en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel y tratan de esclarecer quién le disparó y el motivo.

    25 de agosto de 2025 - 18:00
    La Policía asistió al joven que balearon en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes.

    LA OPINION

    El fiscal Daniel Aguilar, los instructores de la Fiscalía 6 y la policía están tomando testimonios de personas que puedan haber visto cómo balearon a un joven en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes.

    Los investigadores policiales y judiciales estaban abocados a que el muchacho herido reciba asistencia médica y las curaciones necesarias.

    Aparentemente, la lesión provocada por un proyectil disparado con un arma de fuego no puso su vida en riesgo; de acuerdo a los trascendidos de fuentes allegadas al suceso.

    Aguilar se acercó hasta donde se encontraba la víctima para obtener mayores precisiones de lo ocurrido y tratar de lograr que brinde datos que puedan individualizar al autor del disparo.

    La instrucción judicial considera que su declaración puede ser determinante para esclarecer por qué causa le dispararon y si hubo alguna intención de atentar contra su vida por cuestiones de enfrentamientos anteriores.

