Hockey: el choque Viajantes-Gimnasia terminó con dos triunfos para cada uno

El duelo pergaminense terminó con dos victorias por lado. “Viaja” se quedó con los tres puntos en Primera y Sub 16; mientras que el “Lobo” triunfó en Sub 19 y Sub 14. La jornada arrancó con la victoria 4 a 2 de Gimnasia y Esgrima en la categoría Sub 14 con goles de Julieta Monclus (2), Donatella De Simone y Sofía Holtz, Camila O’Brien y Emilia Pérez marcaron para el dueño de casa.