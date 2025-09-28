Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

Una innovadora experiencia teatral que comienza en los celulares y se completa con las historias del público estrena el 5 de octubre en MuMBA (Museo Municipal de Bellas Artes).
Historias breves de gente común es una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. Ambos son hacedores culturales de vasta trayectoria. Se trata de una experiencia singular que invita a los espectadores no solo a ser testigos, sino también protagonistas: la obra se completa con historias enviadas por el público y luego son tratadas en el escenario por los actores.
Estas historias pueden compartirse de manera anónima a través de un formulario disponible en la bio del Instagram oficial @historiasbrevesdegentecomun. Cada función se convierte en una experiencia única.
Otra de las novedades, es que horas antes de la función, el público recibirá en sus celulares estímulos y emociones para sumergirlos en el clima de “Historias breves de gente común”.
Historias breves de gente común: empatía e introspección
El espectáculo reflexiona sobre vivencias comunes por lo que toca las emociones de los presentes: interrogantes que quedaron en silencio, respuestas que nunca supimos encontrar, misterios de otros tiempos, deseos guardados y sueños que se deshicieron en el camino. Pero también, la certeza de que cuando compartimos con otros, todo se vuelve más liviano, y siempre existe un rincón luminoso esperándonos. Esta emotiva obra busca conectar profundamente con el público a través de la empatía y la introspección, ofreciendo una experiencia colectiva entrañable que nos invite a valorar lo simple, lo cotidiano y esos instantes que, aunque pequeños, dan sentido a la vida.
El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva. La puesta de luces es de Facundo Cruz, el diseño sonoro de Mariano Abrate y la dirección de Mauricio Pitrelli y Lucía Tiseyra. La producción está a cargo de EME Contenidos.
Funciones continuarán los domingos 12, 19 y 25 de octubre a las 19:30, en MuMBA (Museo Municipal de Bellas Artes), ubicado en avenida Alsina y Moreno.
Las entradas están a la venta en el Instagram oficial @historiasbrevesdegentecomun
La capacidad es limitada ya que es una experiencia íntima, para pocas personas por función.