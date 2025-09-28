Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

Historias breves de gente común propone un viaje emocional que parte desde lo cotidiano para descubrir lo extraordinario de cada vivencia.

Una innovadora experiencia teatral que comienza en los celulares y se completa con las historias del público estrena el 5 de octubre en MuMBA ( Museo Municipal de Bellas Artes ) .

Historias breves de gente común es una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli , quien dirige junto a Lucía Tiseyra . Ambos son hacedores culturales de vasta trayectoria. Se trata de una experiencia singular que invita a los espectadores no solo a ser testigos, sino también protagonistas: la obra se completa con historias enviadas por el público y luego son tratadas en el escenario por los actores.

Estas historias pueden compartirse de manera anónima a través de un formulario disponible en la bio del Instagram oficial @historiasbrevesdegentecomun. Cada función se convierte en una experiencia única.

Otra de las novedades, es que horas antes de la función, el público recibirá en sus celulares estímulos y emociones para sumergirlos en el clima de “Historias breves de gente común”.

Historias breves de gente común: empatía e introspección

El espectáculo reflexiona sobre vivencias comunes por lo que toca las emociones de los presentes: interrogantes que quedaron en silencio, respuestas que nunca supimos encontrar, misterios de otros tiempos, deseos guardados y sueños que se deshicieron en el camino. Pero también, la certeza de que cuando compartimos con otros, todo se vuelve más liviano, y siempre existe un rincón luminoso esperándonos. Esta emotiva obra busca conectar profundamente con el público a través de la empatía y la introspección, ofreciendo una experiencia colectiva entrañable que nos invite a valorar lo simple, lo cotidiano y esos instantes que, aunque pequeños, dan sentido a la vida.

El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva. La puesta de luces es de Facundo Cruz, el diseño sonoro de Mariano Abrate y la dirección de Mauricio Pitrelli y Lucía Tiseyra. La producción está a cargo de EME Contenidos.

Funciones continuarán los domingos 12, 19 y 25 de octubre a las 19:30, en MuMBA (Museo Municipal de Bellas Artes), ubicado en avenida Alsina y Moreno.

Las entradas están a la venta en el Instagram oficial @historiasbrevesdegentecomun

La capacidad es limitada ya que es una experiencia íntima, para pocas personas por función.