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    • Hallaron una moto abandonada en el Arroyo Pergamino junto a los pilotines de desagüe en Moreno y Biscayart

    La Policía encontró una motocicleta Jianshe azul apoyada contra los pilotines del Arroyo Pergamino; investigan si fue robada horas antes.

    24 de marzo de 2026 - 11:50
    La motocicleta fue hallada a la altura del cauce de agua y apoyada sobre unos pilotines de la estructura de desagüe pluvial en inmediaciones de Intendente Biscayart y Moreno en la mañana de este martes.

    La motocicleta fue hallada a la altura del cauce de agua y apoyada sobre unos pilotines de la estructura de desagüe pluvial en inmediaciones de Intendente Biscayart y Moreno en la mañana de este martes.

    LA OPINION
    La motocicleta fue hallada a la altura del cauce de agua y apoyada sobre unos pilotines de la estructura de desagüe pluvial en inmediaciones de Intendente Biscayart y Moreno en la mañana de este martes.

    La motocicleta fue hallada a la altura del cauce de agua y apoyada sobre unos pilotines de la estructura de desagüe pluvial en inmediaciones de Intendente Biscayart y Moreno en la mañana de este martes.

    LA OPINION

    Una motocicleta fue encontrada este martes por la mañana en el cauce del Arroyo Pergamino, apoyada contra los pilotines de contención de los canales de desagüe, en un sector ubicado junto a la intersección de las calles Moreno y Biscayart, donde intervino personal policial del Comando de Patrulla.

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    El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30, cuando efectivos fueron convocados al lugar tras el aviso sobre la presencia de un rodado tirado en la boca de tormenta del lado del arroyo, en una zona de frecuente circulación peatonal y vehicular.

    Al arribar, los uniformados constataron que se trataba de una motocicleta marca Jianshe, de 103 centímetros cúbicos, color azul, que se encontraba recostada junto a las estructuras de hormigón que contienen el escurrimiento del agua.

    Según informaron fuentes policiales, el rodado presentaba características compatibles con un posible abandono reciente, por lo que se procedió a verificar sus datos identificatorios a través de los registros oficiales.

    Moto abandonada

    La consulta en el sistema no arrojó impedimentos legales ni pedido de secuestro vigente al momento de la intervención, aunque igualmente el vehículo fue retirado preventivamente del lugar y trasladado para resguardo judicial.

    Las actuaciones quedaron encuadradas bajo la figura de “Hallazgo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, mientras que las diligencias iniciales fueron labradas en la órbita de la Comisaría Primera.

    Fuentes vinculadas a la investigación no descartaban que la motocicleta hubiera sido sustraída recientemente y luego descartada en ese sector del arroyo, una modalidad observada en otros episodios ocurridos en distintos puntos de la ciudad cuando los autores abandonan rodados para evitar ser detectados.

    Ahora se procura establecer la procedencia del vehículo y localizar a su propietario mediante el cotejo de numeración de motor y cuadro, además de eventuales denuncias radicadas en las últimas horas.

    El sector donde apareció la moto, muy próximo al curso del Arroyo Pergamino, ya ha sido escenario de otros hallazgos de objetos descartados, por lo que la Policía mantiene especial atención en esa franja urbana.

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