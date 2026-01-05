Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

La moto fue robada en la madrugada del sábado en el local de Ugarte y Baradero y lo encontraron en Azul y Los Inmigrantes.

La motocicleta Yamaha XTZ 250 Enduro de color negro que había sido robada en la madrugada del sábado de un comercio ubicado en la intersección de avenida Marcelino Ugarte y Baradero fue hallada este domingo por la tarde en un predio abandonado del barrio Virgen de Itatí.

El rodado se encontraba, en inmediaciones de Azul y Los Inmigrantes, parcialmente desmantelado y oculto, lo que refuerza la hipótesis de que los autores del hecho pretendían reducirla por partes o aguardaban un comprador.

El hallazgo se produjo alrededor de las 16:00, cuando personal de la brigada motorizada de la Policía Local realizaba recorridas preventivas por la zona y detectó la presencia de la motocicleta en un sector descampado. Al verificar los números de motor y chasis, se constató que se trataba de la Yamaha XTZ 250 que poseía pedido de secuestro activo en el marco de la causa iniciada tras el robo.

Según la investigación, el robo al comercio ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando al menos tres sujetos violentaron uno de los paneles de vidrio blindado de la vidriera lateral. Para lograr el acceso, arrojaron en reiteradas oportunidades una piedra de grandes dimensiones, tipo adoquín, hasta generar una abertura que les permitió ingresar al local y apoderarse del rodado que se encontraba en el salón de exhibición.

Tras cometer el robo, los delincuentes se dieron a la fuga sin ser interceptados, aunque el accionar quedó registrado por cámaras de seguridad del comercio y de la zona. Esas imágenes resultaron claves para orientar la pesquisa que se inició de inmediato.

La causa quedó en un primer momento bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien avanzó en la recolección de pruebas y en el análisis de los registros fílmicos aportados por el ex piloto de Rally Dakar Gustavo Bassi y su familia, propietarios del negocio damnificado. A partir de este lunes, el expediente pasó a la UFI y J Nº 2, que conduce el fiscal Germán Guidi.

Los investigadores no descartan que la motocicleta haya sido dejada en el predio abandonado de manera transitoria, con la intención de completar su desguace o concretar su venta ilegal. Mientras tanto, continúan las tareas para identificar a los autores del hecho y establecer si contaron con apoyo logístico para ocultar el rodado tras el robo.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes y su posterior restitución a los propietarios.