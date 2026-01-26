Hallaron en Pilar a Juan Laszeski: el joven desaparecido fue encontrado con vida tras una intensa búsqueda

El flyer compartido por la familia de Juan Laszeski tras su hallazgo en un hospital de Pilar este lunes.

Juan Laszeski, el joven de 21 años que era intensamente buscado desde el viernes tras ausentarse de su vivienda en Vicente López, fue encontrado este lunes con vida y en buen estado general de salud en un hospital de Pilar . El caso había generado profunda preocupación y una amplia campaña de difusión en redes sociales.

Tras varias horas de angustia, incertidumbre y una intensa movilización en redes sociales, este lunes se confirmó el hallazgo de Juan Laszeski, el joven de 21 años que había sido reportado como desaparecido luego de salir de su casa en bicicleta el pasado viernes 23 de enero.

El joven, oriundo de la localidad chubutense de Sarmiento, fue encontrado en un hospital de Pilar, donde permanece internado en observación. Según se informó, se encuentra en buen estado de salud física, aunque cursa un estado de shock y presenta amnesia, ya que al momento de ser asistido no recordaba su identidad ni los hechos recientes.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Juan fue víctima de un robo: le sustrajeron la bicicleta en la que se movilizaba y habría sido golpeado, circunstancias que están siendo evaluadas por los profesionales médicos y que podrían explicar su estado emocional y cognitivo al ser hallado.

Juan residía temporalmente en Vicente López, desde donde había salido el viernes en horas del mediodía con destino incierto. La falta de comunicación durante más de 48 horas encendió las alarmas entre sus familiares y allegados, quienes radicaron la denuncia correspondiente y activaron una búsqueda desesperada que rápidamente se viralizó, tanto en el norte del Gran Buenos Aires como en distintas localidades del país.

La confirmación del hallazgo

La noticia del hallazgo fue confirmada por su hermana, Teresa Laszeski, a través de sus redes sociales personales. En un mensaje breve pero cargado de emoción, llevó alivio a quienes seguían el caso con atención.

“Apareció Juan”, escribió, agradeciendo el acompañamiento y la difusión que permitió acelerar la localización del joven.

La publicación fue replicada de inmediato por vecinos, medios y usuarios que habían participado activamente en la búsqueda, especialmente en grupos vinculados al ciclismo y a personas desaparecidas.

Detalles reservados y estado de salud

Por el momento, la familia decidió reservar detalles sobre las circunstancias exactas en las que Juan fue encontrado. Se indicó que primero se priorizará su estabilización médica y emocional, antes de avanzar con precisiones sobre lo ocurrido.

Sí trascendió que Juan cuenta con un diagnóstico previo de una patología de salud mental y que el viernes, antes de retirarse del domicilio, habría atravesado un brote psicótico. En ese contexto, cargó algunas pertenencias en una mochila, montó su bicicleta y manifestó la intención de dirigirse hacia la zona cordillerana, sin precisar un destino concreto.

Las autoridades sanitarias y su entorno más cercano trabajan ahora para garantizar su recuperación integral y el posterior reencuentro con su familia, mientras se evalúan las actuaciones correspondientes por el robo y la agresión denunciados.

Conexión con Pergamino

Teresa, la hermana de Juan, había entrado en contacto con el Diario LA OPINION para solicitar difusión de su búsqueda porque en su itinerario de ruta en bicicleta tenía previsto el paso por la ciudad como uno de los puntos referenciales de su hoja de ruta hacia su destino en algún lugar de la Cordillera.

Desde LA OPINION compartimos la búsqueda en la web laopinionline.ar y las redes sociales de Facebook, Instagram y X para darle la mayor difusión posible en la región.