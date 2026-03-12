San Nicolás: Empresas chinas desembarcan en Expoagro 2026 para vender repuestos y maquinaria agrícola

Uno de los fenómenos más visibles de la feria agroindustrial que se realiza en esta ciudad es el crecimiento de la presencia china.

La presencia de empresas chinas en Expoagro 2026 se convirtió en una de las novedades de la exposición agroindustrial más importante del país. Por primera vez, siete firmas de ese país participan de la muestra en la ciudad de San Nicolás con el objetivo de ofrecer repuestos, componentes e insumos para maquinaria agrícola.

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El desembarco de compañías asiáticas se hizo visible en distintos stands del predio ferial y autódromo de San Nicolás, donde productores argentinos se acercaron para consultar por piezas y componentes destinados a la reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola.

Representantes de firmas chinas debieron recurrir incluso a aplicaciones de traducción para comunicarse con los visitantes, una escena que se repitió durante las primeras jornadas de la exposición. A pesar de las barreras idiomáticas, el interés de los productores por conocer la oferta de repuestos y componentes fue constante.

Desde la organización de Expoagro confirmaron que este año siete empresas provenientes de China participan por primera vez de la feria, una cifra significativa dentro de un evento que reúne a cientos de compañías del sector agroindustrial.

Repuestos, plásticos y componentes para maquinaria agrícola

Entre las firmas presentes se encuentran empresas dedicadas a la fabricación de repuestos metálicos, plásticos industriales y otros insumos utilizados en actividades agrícolas.

Algunas de las compañías venden directamente desde China: los pedidos se realizan desde la Argentina y se envían por vía marítima, con tiempos de entrega que rondan los dos meses. Otras optan por trabajar con distribuidores locales que se encargan de la importación y comercialización dentro del país.

Entre las empresas que participan en esta edición aparecen CPS Agro, JCPLAS, ROC Fair International Exhibition, Pairgears, TMW, Weifang Tohone Tractor y Zhejiang Honch Technology, provenientes de distintas provincias chinas como Beijing, Henan, Shandong y Zhejiang.

La apertura de importaciones impulsa el interés de empresas extranjeras

El nuevo escenario comercial, marcado por una mayor apertura de importaciones, es señalado por varios representantes del sector como uno de los factores que impulsa el interés de compañías extranjeras por ingresar al mercado argentino.

Algunas empresas ya venían trabajando en la región a través de distribuidores, pero ahora buscan fortalecer su presencia en América Latina y ampliar su red comercial en el país.

Para muchas de estas firmas, la Argentina representa un mercado atractivo debido a su fuerte perfil agrícola, la extensión de sus áreas productivas y la demanda constante de maquinaria, repuestos y tecnología vinculada al sector agropecuario.