Guerrico se viste de fiesta: comienzan los Carnavales 2026 en el Partido de Pergamino

La comparsa local Rayito de Sol volverá a animar el Carnaval por las calles de Guerrico. GUERRICOESCARNAVAL

Este sábado, la localidad de Guerrico dará el puntapié inicial a los Carnavales 2026 en el Partido de Pergamino, con una propuesta colorida y festiva para convocar a vecinos y visitantes de toda la región.

La celebración, que comenzará a las 20:30, contará con el desfile de comparsas y batucadas locales, entre ellas Los mismos de siempre, El Rejunte y Rayito de Sol, a las que se sumará como participación especial la reconocida comparsa Mari Mari, llegada desde Gualeguaychú, uno de los máximos referentes del carnaval argentino.

La música en vivo también será protagonista de la noche: Delfina Viñale aportará su show sobre el escenario, mientras que el gran cierre bailable estará a cargo de La 2001, asegurando ritmo y diversión hasta el final. Además, el público podrá disfrutar del tradicional y llamativo espectáculo sobre ruedas de Autos Locos, una atracción que combina humor y creatividad.

Guerrico es Carnaval: el precio de las entradas En cuanto a las entradas, el valor general será de $15.000, mientras que jubilados (con carnet) abonarán $10.000. Los menores de 12 años y las personas con CUD (con carnet) tendrán ingreso gratuito. Durante el evento habrá servicio de cantina, y desde la organización se informó que no estará permitido el ingreso con conservadoras. Asimismo, se recomienda al público llevar reposeras para disfrutar cómodamente de la jornada.

De esta manera, Guerrico se prepara para vivir una noche de carnaval a puro brillo, música y alegría, dando inicio a una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural de la región. Más información en el Instagram: @guerricoescarnaval

