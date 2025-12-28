domingo 28 de diciembre de 2025
    Gualeguaychú ya late al ritmo de la Fiesta Nacional del Carnaval del País: arrancó la venta de entradas

    La Fiesta Nacional del Carnaval del País, uno de los espectáculos a cielo abierto más impactantes de Argentina, comienza el 3 de enero y promete once noches inolvidables.

    28 de diciembre de 2025 - 17:00
    La Fiesta Nacional del Carnaval del País se realizará desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

    La Fiesta Nacional del Carnaval del País se realizará desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

    ARCHIVO

    A pocas horas del inicio de un nuevo año y del debut de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, comenzó la venta presencial de entradas para el espectáculo más grande a cielo abierto del país, que se realizará desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

    El anuncio fue oficializado por la propia comisión organizadora del Carnaval de Gualeguaychú, cuyos integrantes brindaron detalles sobre los tickets para presenciar el espectáculo, recientemente declarado como “Fiesta Nacional”.

    La Fiesta Nacional del Carnaval del País es una celebración inolvidable, con cuatro comparsas deslumbrantes y más de 1.000 artistas en escena. Carrozas monumentales, decenas de miles de plumas y lentejuelas brillan al ritmo de las batucadas y bandas musicales en vivo, consolidando al evento como el mayor espectáculo a cielo abierto de Argentina.

    La Fiesta Nacional del Carnaval del País tendrá once noches

    La edición 2026 del Carnaval del País tendrá once noches, iniciando el sábado 3 de enero y continuando los sábados 10, 17, 24 y 31 de enero, y 7, 14, 21 y 28 de febrero, además de los días 15 y 16 de febrero, correspondientes al feriado de Carnaval.

    Los tickets, tanto para entradas generales como para ubicaciones, pueden adquirirse de manera presencial en las boleterías ubicadas en el Corsódromo.

    La atención telefónica, a través de la aplicación WhatsApp, se realizará mediante los números (03446) 225258, 237776 y 644455. En tanto, las agencias de turismo deberán comunicarse con las boleterías al (03446) 366999.

    Cabe recordar que continúa vigente la venta online a través del portal oficial del Carnaval del País:www.carnavaldelpais.com.ar

    Temas
