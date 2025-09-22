Helicobacter pylori: la bacteria silenciosa que afecta a casi la mitad de los argentinos

En la Argentina, entre 4 o 5 de cada 10 personas tienen Helicobacter pylori en el estómago.

En la Argentina , entre 4 o 5 de cada 10 personas tienen Helicobacter pylori en el estómago, muchas veces sin saberlo. Así lo explica el especialista en gastroenterología doctor Pablo Pepa, quien advierte que se trata de un problema frecuente y silencioso, capaz de provocar gastritis crónica, úlceras e incluso cáncer de estómago si no se detecta y trata a tiempo.

- ¿Cuál es la magnitud real del problema en Argentina hoy?

- Hoy en Argentina, se calcula que entre cuatro y cinco de cada 10 personas tienen la bacteria. Esto la convierte en un problema frecuente y silencioso. Detectarla y tratarla a tiempo es fundamental.En Argentina ya existe un Registro, que busca monitorear cómo se trata. Ese registro se está ampliando y participan varios nosocomios, entre los cuales está el Hospital San José de Pergamino.

- ¿Por qué se considera una bacteria silenciosa?

- Se la llama bacteria silenciosa porque la mayoría no sienten nada. Puede estar en el estómago durante años sin dar síntomas claros. Recién se descubre cuando aparecen problemas como gastritis, úlceras o lesiones precancerosas. Por eso es clave detectarla antes de que cause complicaciones.

- ¿Existen grupos más vulnerables o regiones del país con mayor prevalencia?

- Sí. Está más asociada a condiciones de vida: familias numerosas, con hacinamiento, falta de acceso a agua potable. Por eso la prevalencia es mayor en sectores de menores recursos y en provincias del norte y del interior. En cambio, en centros urbanos tiende a ser menor.

- ¿Qué enfermedades puede causar si no se trata a tiempo?

- La HelicobacterPylori es la principal responsable de la gastritis crónica y de la mayoría de las úlceras. Además, aumenta el riesgo de linfoma gástrico y de cáncer.Lo preocupante es que muchas veces la persona convive con la infección sin síntomas y cuando se diagnostica, ya hay daño avanzado.

- La OMS la clasificó como carcinógeno tipo I. ¿Qué significa esto?

- Está en la misma categoría que el tabaco o el asbesto: hay evidencia científica clara de que causa cáncer. Esto obliga a pensar la infección como un desafío de salud pública.

- ¿Cuánto incide el envejecimiento poblacional en los casos de cáncer gástrico?

- El cáncer gástrico suele aparecer después de muchos años de infección. Con el envejecimiento poblacional, las personas tienen más tiempo de exposición. En una sociedad que envejece, controlar y tratar Helicobacterpylori es clave para reducir los casos.

Diagnóstico y tratamiento

- ¿Qué métodos de diagnóstico son los más efectivos y accesibles?

- Los más utilizados son tres: el test de aliento, el análisis de antígenos en materia fecal y la biopsia.Los dos primeros son no invasivos, simples y accesibles.

- ¿Cuál es la eficacia de los tratamientos actuales?

- Hoy las terapias cuádruples son el estándar porque superan el 90% de erradicación.En el registro argentino tuvieron tasas cercanas al 95%. El gran reto es la resistencia a antibióticos.

- ¿Se recomienda tratar a pacientes asintomáticos?

- Sí, en la mayoría de los casos.Erradicar la bacteria reduce el riesgo de úlcera, linfoma MALT y cáncer. Por eso, si el test da positivo, recomendamos tratar.

- ¿Cómo se presenta esta situación en Pergamino?

- En Pergamino observo muchos casos en la práctica diaria. Los síntomas como dolor epigástrico, acidez, hinchazón o digestiones pesadas son frecuentes y, en muchos de ellos, el diagnóstico confirma la presencia de Helicobacter pylori. Esto refleja que la problemática está muy presente también en nuestra ciudad.

Políticas y campañas

- ¿Qué objetivos tiene la campaña nacional?

- La campaña actual apunta a visibilizar que Helicobacter pylori es frecuente y silenciosa, promover el testeo en personas con síntomas o factores de riesgo, y recordar que el tratamiento oportuno previene complicaciones.

- ¿Argentina cuenta con políticas públicas de detección temprana?

- No hay un programa nacional de cribado masivo. La estrategia vigente es ‘test &treat’ (testear y tratar) en quienes lo justifican.

- ¿Podría aplicarse un modelo similar al de Japón o Corea en Argentina?

- Podría evaluarse en áreas de mayor riesgo, pero requeriría capacidad diagnóstica, acceso a tratamiento y monitoreo de resistencia antes de escalarlo.

Acceso y equidad

- ¿Qué tan accesibles son diagnósticos y tratamientos en el país?

- En grandes ciudades hay buena disponibilidad de test de aliento y antígeno fecal; en el interior,el antígeno fecal suele ser la opción más accesible.

- ¿Cuáles son los costos promedio?

- Como referencia en el sector privado: antígeno fecal alrededor de 55.000 pesos; test de aliento más costoso, con kits que superan los 100.000 pesos. Los tratamientos dependen de marcas y cobertura. En el tratamiento, los esquemas cuádruples combinan IBP + 2 antibióticos ± bismuto; el costo depende de marcas y cobertura de la obra social.

Prevención y concientización

- ¿Qué síntomas deben alertar a la población?

- Dolor o ardor epigástrico, acidez frecuente, hinchazón, náuseas o digestiones pesadas. Señales de alarma: baja de peso involuntaria, anemia, vómitos recurrentes o presencia de sangre.

- ¿Cómo se puede prevenir la transmisión en la vida cotidiana?

- La transmisión es fecal-oral y oral-oral. Mejores prácticas: higiene de manos, agua segura, manipulación adecuada de alimentos, no compartir utensilios y completar el tratamiento indicado cuando un miembro familiar dio positivo.