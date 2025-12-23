martes 23 de diciembre de 2025
    • Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0

    El equipo de San Nicolás se impuso en la final y cerró una gran campaña en el torneo de inferiores, con Mirko Sandoval como autor del gol del título.

    23 de diciembre de 2025 - 16:30
    Somisa se consagró campeón en sexta división

    Somisa se consagró campeón en sexta división

    El Norte

    En un emocionante cierre del torneo de fútbol de inferiores de San Nicolás, Somisa se consagró campeón de sexta división al vencer por 1 a 0 a Regatas Azul en su propia cancha. El gol decisivo fue anotado por Mirko Sandoval, mientras que el equipo local celebró ante su público tras un torneo destacado y lleno de esfuerzo y compromiso.

    San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llenaron de magia el Teatro y alegraron a cientos de chicos

    San Nicolás: Papá Noel y el Grinch llenaron de magia el Teatro y alegraron a cientos de chicos
    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

    Camino hacia la final: Somisa Club mostró autoridad en los cruces

    El campeón de sexta división construyó su camino con contundencia. En cuartos de final eliminó a La Emilia y luego superó a Belgrano en semifinales, mostrando un juego sólido y un equipo compacto que no dejó dudas sobre su favoritismo para disputar la final ante Regatas Azul.

    Final emocionante: Mirko Sandoval define el título

    El encuentro decisivo se jugó en la cancha de Somisa, donde el local logró imponerse por la mínima diferencia. Mirko Sandoval fue el encargado de marcar el único gol del partido, que desató la alegría de jugadores, cuerpo técnico y familiares, sellando la consagración del equipo en la sexta división.

    Celebración y planteles: los protagonistas del campeonato

    La victoria permitió a Somisa cerrar una campaña destacada, celebrando junto a su público. El plantel campeón estuvo integrado por Máximo Slavin, Baltazar Herrera, Benjamín Oliva, Bruno De Bosis, Bautista Zárate, Giovanni Santagiuliana, Laureano Lazarte, Máximo Vertz, Giovanni Fagnani, Genaro Flores, Mirko Sandoval, Valentino Corbalán, Nicolás Zapata, Román Fernández, Patricio Avalos, Faustino Azorín y Enzo Chiqueta, bajo la dirección técnica de Iván Lallana.

    Regatas Azul, por su parte, presentó a Joaquín Pérez, Dylan Fariña, Felipe Núñez, Mariano Mollevi, Dante Campora, Rocco Bonelli, Dante Cravero, Franco Luchessi, Galo Morales, Alex Rodríguez, Darian Sosa, Ayrton Galeano, Santiago Pérez Carreto, Stefano Ponce, Natandel Arredondo y Mauro Cesarini, dirigidos por Mauro Rodríguez.

    El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno

