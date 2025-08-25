lunes 25 de agosto de 2025
    • En Av. Illia y Marconi de San Nicolás, accidente de un automóvil y dos policías en motocicleta.

    Dos efectivos de la UTOI San Nicolás fueron hospitalizados tras ser embestidos por un Renault Megane. El conductor no poseía registro de conducir ni seguro.

    25 de agosto de 2025 - 01:00
    Choque de un automóvil a una motocicleta con dos policías en San Nicolás

    LaOpinion

    Un Renault Megane color bordo protagonizó un accidente de tránsito durante este domingo en San Nicolás, cuando colisionó a dos efectivos policiales que se desplazaban en motocicleta durante una recorrida de rutina.

    El hecho ocurrió cerca de las 16.50 en la intersección de Av. Illia y Marconi, cuando el vehículo realizó un giro imprevisto hacia la izquierda mientras circulaba en la misma dirección que las motos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). La maniobra provocó el impacto contra la puerta delantera y la posterior caída de los oficiales.

    Asistencia a los policías heridos y derivación al Hospital San Felipe

    Ambos policías fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Felipe, donde ingresaron conscientes y sin pérdida de conocimiento.

    Por su parte, el conductor del automóvil, un hombre de 32 años, carecía de licencia de conducir y del seguro obligatorio al momento del siniestro.

    La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” bajo intervención de la UFI N°13 del Departamento Judicial San Nicolás. El vehículo fue incautado.

