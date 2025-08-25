San Nicolás: localizaron a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes

Dieron con una adolescente desaparecida el viernes en San Nicolás. Encontrada en buen estado. Diario El Norte

La Policía de San Nicolás localizó este domingo a la menor de 15 años que había sido denunciada como desaparecida el pasado viernes 23 de agosto. Detectives de la DDI confirmaron que la adolescente se encontraba en buen estado de salud y acompañada de su pareja.

El caso comenzó cuando su madre, de 37 años, denunció en la Comisaría Primera que la joven no había regresado a su vivienda de calle Varela al 800. Según relató, tras almorzar juntas la adolescente expresó que se encontraría con su pareja, algo que la madre no autorizó. Sin embargo, la menor se retiró diciendo que volvería, lo que finalmente no ocurrió.

Sin noticias de la adolescente, inician el operativo y la localizan La madre constató la ausencia de su hija a las 3 de la madrugada y aportó a los investigadores la descripción física y la vestimenta de la adolescente. También señaló que estaba desaparecida y no llevaba dinero ni documentación, solo una tarjeta SUBE, y que tenía el celular apagado.

La DDI de San Nicolás inició un operativo de búsqueda que permitió ubicarla este domingo. Finalmente, dispusieron su entrega a la progenitora, mientras los investigadores continuarán con el seguimiento del caso.

