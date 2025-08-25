Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

El comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para las elecciones del 7 de Septiembre. Diario El Norte

Tras la habilitación otorgada por la Junta Electoral bonaerense, el espacio Fuerza Patria San Nicolás, que conduce Cecilia Comerio, confirmó su participación en las elecciones del 7 de septiembre. A través de un comunicado, la agrupación reafirmó su “compromiso con la democracia, la transparencia y la libertad de nuestra comunidad para decidir su futuro”.

El comunicado de Fuerza Patria San Nicolás Desde Fuerza Patria recordaron que, tras la presentación de lista realizada el 19 de julio, la Junta Electoral intentó excluirlos “con la excusa de un error formal, ajeno a nuestra resolución”. El espacio aseguró que “no fue una decisión unánime” y destacó que hubo quienes defendieron “el derecho de la ciudadanía a elegir y el de nuestros candidatos a participar”.

“Fueron varias las maniobras, apelaciones y negativas a recibir nuestras boletas, pero el 22 de agosto logramos lo que quisieron evitar: estar en las urnas el 7 de septiembre”, remarcaron desde la fuerza política.

Finalmente, sostuvieron: “Intentaron proscribirnos, pero defendimos el derecho de los vecinos a elegir representantes capaces de frenar los abusos de la gestión actual y de ofrecer soluciones reales a los problemas de los nicoleños”.

Compartí esta nota en redes sociales:





