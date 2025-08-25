lunes 25 de agosto de 2025
    • Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    El espacio de de Fuerza Patria San Nicolás, liderado por Cecilia Comerio, ratificó su compromiso con la democracia tras la autorización de la Junta Electoral

    25 de agosto de 2025 - 12:30
    El comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para las elecciones del 7 de Septiembre.

    El comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para las elecciones del 7 de Septiembre.

    Diario El Norte
    El comunicado de Fuerza Patria San Nicolás

    Desde Fuerza Patria recordaron que, tras la presentación de lista realizada el 19 de julio, la Junta Electoral intentó excluirlos “con la excusa de un error formal, ajeno a nuestra resolución”. El espacio aseguró que “no fue una decisión unánime” y destacó que hubo quienes defendieron “el derecho de la ciudadanía a elegir y el de nuestros candidatos a participar”.

    “Fueron varias las maniobras, apelaciones y negativas a recibir nuestras boletas, pero el 22 de agosto logramos lo que quisieron evitar: estar en las urnas el 7 de septiembre”, remarcaron desde la fuerza política.

    Finalmente, sostuvieron: “Intentaron proscribirnos, pero defendimos el derecho de los vecinos a elegir representantes capaces de frenar los abusos de la gestión actual y de ofrecer soluciones reales a los problemas de los nicoleños”.

