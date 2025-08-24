Detuvieron a un hombre en la zona sur de San Nicolás con cerámicos robados en Avenida Savio

Sujeto detenido en zona sur de San Nicolás llevando cerámicos. LaOpinion

La Policía aprehendió a un hombre de 45 años en la zona sur de San Nicolás, luego de ser sorprendido con varios elementos sospechosos en la vía pública. El hecho ocurrió en la Avenida Savio al 1400, frente a un corralón de materiales, donde un transeúnte alertó al 911 sobre la presencia del sujeto.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba junto a 14 unidades de cerámicos marca Cerro Negro, color beige y blanco, de 40×40.

Lo identifican y fue detenido el involucrado Tras identificarlo, la Policía procedió a su aprehensión y al secuestro de los materiales hallados.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con la Unidad Fiscal de Instrucción N°13, que dispuso que el detenido quede alojado en la dependencia policial y que se cumplan las directivas correspondientes en el marco de una causa caratulada como “averiguación de ilícito”.

