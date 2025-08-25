lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9

    Un allanamiento en Corrientes al 150 de San Nicolás permitió detener a un joven de 26 años y secuestrar elementos vinculados a un robo ocurrido en Ruta 9 y 188.

    25 de agosto de 2025 - 09:50
    Detenido un joven por Robo de una moto en Rutas 9 y 188 en San Nicolás

    Detenido un joven por Robo de una moto en Rutas 9 y 188 en San Nicolás

    LaOpinion

    Un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda de calle Corrientes al 150 permitió esclarecer un robo a mano armada ocurrido días atrás en San Nicolás. En el procedimiento, la Policía detuvo a un joven de 26 años e incautó diversos elementos vinculados al hecho.

    Lee además
    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM
    Manuel Passaglia se despachó en X. El candidato a diputado provincial por HECHOS, comentó sobre el escándalo Spagnuolo/Milei. compiten para ver quien es mas choto
    Escándalo Spagnuolo

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    El caso se inició cuando un hombre de 59 años denunció que, junto a su esposa, fue interceptado en la intersección de Ruta 9 y 188 por dos delincuentes armados a bordo de una moto tipo enduro blanca. Tras amenazarlos, los asaltantes le sustrajeron una motocicleta Benelli TRK 502 roja y una billetera marrón con dinero y documentación personal.

    Allanamiento positivo, con un detenido y recuperación de elementos

    Gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales, personal de la Comisaría Segunda y de la DDI local logró identificar a los responsables. Con orden judicial, efectivos de distintas dependencias allanaron el domicilio del sospechoso, donde se produjo la aprehensión del acusado.

    Durante el operativo, la Policía secuestró una chapa patente del rodado robado, la billetera de la víctima, además de un casco, un celular y la vestimenta utilizada al momento del hecho. La Fiscalía interviniente avaló lo actuado y notificó al detenido por el delito de Robo Agravado.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    San Nicolás: localizaron a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes

    En Av. Illia y Marconi de San Nicolás, accidente de un automóvil y dos policías en motocicleta.

    Detuvieron a un hombre en la zona sur de San Nicolás con cerámicos robados en Avenida Savio

    San Nicolás: detienen a una mujer en B° Los Pinos y secuestran armas de fuego tras denuncia por amenazas

    Un hombre fue baleado en barrio Las Mellizas de San Nicolás y sufrió una grave herida en la pierna

    Cibercrimen de Pergamino allanó la cárcel de San Nicolás y resolvió un caso de extorsión virtual

    San Nicolás: un joven fue detenido tras dañar la vivienda de su cuñado en Parque Norte

    Fuerza Patria fue habilitada en San Nicolás y habrá nueve listas en la elección del 7 de septiembre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Choque de un automóvil a una motocicleta con dos policías en San Nicolás

    En Av. Illia y Marconi de San Nicolás, accidente de un automóvil y dos policías en motocicleta.

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM
    San Pedro se prepara para la 11 edición del encuentro de fanátícos del Jeep IKA

    San Pedro se prepara para la 11ª edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA: fechas y actividades

    San Pedro: Paraná venció a Mitre y se quedó con el clásico sampedrino

    San Pedro: Paraná venció a Mitre 2-1 y se quedó con el clásico sampedrino

    Manuel Passaglia se despachó en X. El candidato a diputado provincial por HECHOS, comentó sobre el escándalo Spagnuolo/Milei. compiten para ver quien es mas choto
    Escándalo Spagnuolo

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    Detenido un joven por Robo de una moto en Rutas 9 y 188 en San Nicolás

    San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9