San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9

Detenido un joven por Robo de una moto en Rutas 9 y 188 en San Nicolás LaOpinion

Un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda de calle Corrientes al 150 permitió esclarecer un robo a mano armada ocurrido días atrás en San Nicolás. En el procedimiento, la Policía detuvo a un joven de 26 años e incautó diversos elementos vinculados al hecho.

El caso se inició cuando un hombre de 59 años denunció que, junto a su esposa, fue interceptado en la intersección de Ruta 9 y 188 por dos delincuentes armados a bordo de una moto tipo enduro blanca. Tras amenazarlos, los asaltantes le sustrajeron una motocicleta Benelli TRK 502 roja y una billetera marrón con dinero y documentación personal.

Allanamiento positivo, con un detenido y recuperación de elementos Gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales, personal de la Comisaría Segunda y de la DDI local logró identificar a los responsables. Con orden judicial, efectivos de distintas dependencias allanaron el domicilio del sospechoso, donde se produjo la aprehensión del acusado.

Durante el operativo, la Policía secuestró una chapa patente del rodado robado, la billetera de la víctima, además de un casco, un celular y la vestimenta utilizada al momento del hecho. La Fiscalía interviniente avaló lo actuado y notificó al detenido por el delito de Robo Agravado.

Compartí esta nota en redes sociales:





