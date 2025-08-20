miércoles 20 de agosto de 2025
    • La UOM San Nicolás inicia un paro de 24 horas en contratistas de Ternium

    Desde la UOM San Nicolás anunció un paro de 24 horas desde este miércoles en 50 firmas contratistas de Ternium, en reclamo de mejoras salariales y laborales.

    20 de agosto de 2025 - 10:00
    UOM lanza paro de 24 horas de trabajadores de Ternium San Nicolás.

    LaOpinion

    La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Nicolás resolvió llevar adelante un paro de 24 horas que comenzará este miércoles a las 6:00 y alcanzará a unas 50 firmas contratistas que operan en la planta siderúrgica Ternium.

    La medida se produce tras meses de negociaciones sin avances y se enmarca en el conflicto gremial declarado en julio. Desde el sindicato señalaron que la propuesta salarial de un sector de las empresas resultó insuficiente, al tiempo que reiteraron la necesidad de mejoras en seguridad e higiene laboral.

    La falta de respuesta de aumento de salarios, el gran motivo del paro de UOM

    La conducción local de la UOM, encabezada por Naldo Brunelli, informó que esta protesta constituye el inicio de un plan de lucha progresivo, con el objetivo de lograr una recomposición salarial para los trabajadores contratistas de la planta General Savio.

    Con esta acción, la UOM busca presionar a las compañías para destrabar un acuerdo salarial, que según advierten, lleva semanas sin respuesta concreta.

    Temas
    La UOM San Nicolás inicia un paro de 24 horas en contratistas de Ternium
