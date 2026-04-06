lunes 06 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fósiles de San Pedro forman parte de un libro clave sobre gliptodontes a nivel mundial

    La obra “Historia Natural de los Gliptodontes” incluye hallazgos únicos del Museo Paleontológico de San Pedro, con aportes científicos.

    6 de abril de 2026 - 08:24
    Acaba de ser publicado un libro que reúne todos los conocimientos históricos y modernos sobre la evolución y anatomía de uno de los grupos de animales extintos más característicos de la prehistoria de Sudamérica: los gliptodontes o armadillos gigantes.

    Acaba de ser publicado un libro que reúne todos los conocimientos históricos y modernos sobre la evolución y anatomía de uno de los grupos de animales extintos más característicos de la prehistoria de Sudamérica: los gliptodontes o armadillos gigantes.

    sanpedroinforma.com.ar

    Un nuevo libro de alcance internacional pone en valor el trabajo científico desarrollado en la región. Se trata de “Historia Natural de los Gliptodontes”, una obra que reúne conocimientos históricos y actuales sobre estos animales prehistóricos e incorpora fósiles descubiertos en San Pedro, destacando el aporte local a la paleontología mundial.

    Lee además
    El Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro anunció el arribo de un buque de gran porte para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, según confirmaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera operar
    San Pedro participó de la presentación de la Misión Comercial MACFRUT 2026 Italia que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

    San Pedro se proyecta al mundo con su participación en la Misión Comercial MACFRUT 2026 en Italia

    Un libro clave sobre la evolución de los gliptodontes

    La obra “Historia Natural de los Gliptodontes”, escrita por Carlos Quintana, investigador del Laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, reúne estudios sobre la evolución, anatomía y diversidad de estos mamíferos extintos, conocidos popularmente como armadillos gigantes.

    El libro fue publicado con el respaldo de la Editorial Vázquez Mazzini y la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, consolidándose como un material de referencia tanto para la comunidad científica como para divulgadores de la historia natural sudamericana.

    Hallazgos de San Pedro con relevancia científica internacional

    Entre los aportes más destacados se encuentran fósiles descubiertos por el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro. Estas piezas fueron seleccionadas por su valor científico y su excepcional estado de conservación.

    El trabajo incluye elementos como el aparato hioideo, osteodermos faciales, placas ventrales, fémures y el escudo cefálico de un Glyptodon munizi, además del cachorro de armadillo gigante más completo hallado en Argentina y el brazo articulado de un Doedicurus.

    Investigación de campo y selección de piezas únicas

    Para la realización del libro, Quintana se propuso integrar tanto materiales históricos como descubrimientos recientes. En ese marco, visitó San Pedro con el objetivo de documentar y analizar los fósiles más relevantes que forman parte de la colección del museo local.

    Esta articulación entre investigación académica y trabajo de campo permitió incorporar ejemplares únicos, fortaleciendo el valor de la obra y posicionando a San Pedro como un punto clave dentro del mapa paleontológico del país.

    Temas
    Seguí leyendo

    Puerto de San Pedro: buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera operar

    San Pedro se proyecta al mundo con su participación en la Misión Comercial MACFRUT 2026 en Italia

    San Pedro: Proponen declarar de Interés Municipal el libro sobre autismo "Un lugar para Amaro"

    San Pedro: Alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento para este miércoles en la región

    San Pedro: Podios y protagonismo del Club Náutico San Pedro en el Grand Prix del Litoral

    San Pedro: Donación internacional fortalece al CEC 805 de Santa Lucía con fondos y equipamiento

    San Pedro: Avanza la Estación Transformadora Industrial, empresas recorrieron el predio

    Operativos en San Pedro: detienen a un joven buscado por robo y a otro por disturbios

    San Pedro se prepara para teñirse de azul por el Día Internacional del Autismo

    San Pedro será sede de una capacitación clave en combate de incendios con medios aéreos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El conflicto entre el gobierno municipal y la Federación Agraria Argentina filial Villa Ramallo escaló en los últimos días tras un duro intercambio de declaraciones que dejó al descubierto no solo el deterioro de los caminos rurales, sino también una marcada falta de diálogo institucional.

    Polémica en Ramallo: funcionario municipal cruzó a productores por el estado de caminos rurales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro anunció el arribo de un buque de gran porte para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, según confirmaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera operar
    Instituto La Bayadera tiene programados nuevos espectáculos para abril y mayo.
    Cultura

    Instituto La Bayadera celebra 30 años formando bailarines en Pergamino y la región

    Coronados otra vez. De Traslasierra al mundo: un alfajor de Córdoba lideró el ranking de TasteAtlas.

    Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo

    El conflicto entre el gobierno municipal y la Federación Agraria Argentina filial Villa Ramallo escaló en los últimos días tras un duro intercambio de declaraciones que dejó al descubierto no solo el deterioro de los caminos rurales, sino también una marcada falta de diálogo institucional.

    Polémica en Ramallo: funcionario municipal cruzó a productores por el estado de caminos rurales

    Con entradas agotadas, una multitud encendida y un cierre bajo la lluvia, la primera jornada del Rock en Baradero reafirmó la vigencia y la mística del rock nacional.

    Baradero 2026: Lluvia, pogo y multitud, así se vivió el arranque del Rock