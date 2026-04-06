Fósiles de San Pedro forman parte de un libro clave sobre gliptodontes a nivel mundial

Acaba de ser publicado un libro que reúne todos los conocimientos históricos y modernos sobre la evolución y anatomía de uno de los grupos de animales extintos más característicos de la prehistoria de Sudamérica: los gliptodontes o armadillos gigantes.

Un nuevo libro de alcance internacional pone en valor el trabajo científico desarrollado en la región. Se trata de “Historia Natural de los Gliptodontes”, una obra que reúne conocimientos históricos y actuales sobre estos animales prehistóricos e incorpora fósiles descubiertos en San Pedro , destacando el aporte local a la paleontología mundial.

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La obra “Historia Natural de los Gliptodontes”, escrita por Carlos Quintana, investigador del Laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, reúne estudios sobre la evolución, anatomía y diversidad de estos mamíferos extintos, conocidos popularmente como armadillos gigantes.

El libro fue publicado con el respaldo de la Editorial Vázquez Mazzini y la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, consolidándose como un material de referencia tanto para la comunidad científica como para divulgadores de la historia natural sudamericana.

Entre los aportes más destacados se encuentran fósiles descubiertos por el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro. Estas piezas fueron seleccionadas por su valor científico y su excepcional estado de conservación.

El trabajo incluye elementos como el aparato hioideo, osteodermos faciales, placas ventrales, fémures y el escudo cefálico de un Glyptodon munizi, además del cachorro de armadillo gigante más completo hallado en Argentina y el brazo articulado de un Doedicurus.

Investigación de campo y selección de piezas únicas

Para la realización del libro, Quintana se propuso integrar tanto materiales históricos como descubrimientos recientes. En ese marco, visitó San Pedro con el objetivo de documentar y analizar los fósiles más relevantes que forman parte de la colección del museo local.

Esta articulación entre investigación académica y trabajo de campo permitió incorporar ejemplares únicos, fortaleciendo el valor de la obra y posicionando a San Pedro como un punto clave dentro del mapa paleontológico del país.