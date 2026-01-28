Escuelas Abiertas en Verano llega a su fin en Pergamino con muestras y actividades en Douglas

Este año, Escuelas Abiertas en Verano contó con una participación diaria aproximada de 750 alumnos, distribuidos en 11 sedes administrativas.

Durante la última semana de enero se están desarrollando los cierres del Programa bonaerense Escuelas Abiertas en Verano 2026 en el Partido de Pergamino , una iniciativa que volvió a consolidarse como un espacio de inclusión, recreación y aprendizaje para niñas, niños y adolescentes durante el receso escolar .

Las actividades de cierre ya se realizaron en las localidades de Pinzón, Rancagua, Guerrico y El Socorro, mientras que el gran cierre distrital tendrá lugar este jueves y viernes en el Club Douglas , con la participación de cientos de chicos y chicas que mostrarán todo lo aprendido a lo largo del verano.

Este año, el programa contó con una participación diaria aproximada de 750 alumnos, distribuidos en 11 sedes administrativas, con niños y adolescentes de entre 3 y 17 años.

Las propuestas incluyeron actividades acuáticas, deportivas y recreativas, pensadas para promover el juego, la convivencia y el disfrute en un entorno cuidado.

“La verdad es que fue un verano muy intenso y muy lindo, con muchísima participación. Los chicos pudieron disfrutar de actividades variadas, pensadas para cada edad”, destacó Milena Rodríguez, coordinadora distrital del Programa Escuelas Abiertas en Verano.

El rol clave del trabajo articulado

Rodríguez resaltó especialmente la gestión que permitió que el programa contara con natatorios desde el primer día.

“Gracias a la rápida articulación entre la inspectora Jefa Distrital, Erica García, y el subsecretario de Deportes del Municipio, Matías Varela, pudimos disponer desde el inicio de los dos natatorios, tanto el del Club Douglas como el de SMATA”, explicó.

Este acceso resultó fundamental para el desarrollo de las actividades acuáticas, uno de los ejes más esperados por los participantes.

Cierres en Club Douglas

El jueves, el cierre se realizará en el Club Douglas con la participación de las sedes EP N° 5, EP N° 8 y EP N° 59, donde alrededor de 250 chicos presentarán esquemas acuáticos, canciones y banderas, mostrando lo trabajado durante el programa.

“El cierre es un momento muy especial porque los chicos pueden demostrar todo lo que aprendieron y compartirlo con sus familias”, señaló Rodríguez.

El viernes, con la misma modalidad, será el turno de las sedes EP N° 41, EP N° 48, CEC N° 802 y EP N° 19, con la participación de casi 300 alumnos.

Un recorrido personal ligado a la iniciativa

La coordinadora distrital también compartió su vínculo personal con Escuelas Abiertas en Verano. “Para mí este programa es muy especial porque yo fui alumna cuando era chica, después tuve la oportunidad de ser profesora y hoy me toca estar como coordinadora distrital. Es muy emocionante ver cómo sigue creciendo año a año”, expresó.

Un programa bonaerense de gran alcance

A nivel provincial, más de 220 mil niñas, niños y adolescentes participan este verano de Escuelas Abiertas en Verano, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses, incluyendo 65 sedes en contextos de encierro.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, en jornadas de cuatro horas diarias, con turnos mañana, tarde y vespertino, y están orientadas a promover la inclusión social, el cuidado de la salud, la conciencia ambiental y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Alimentación, seguridad y cuidado integral

Durante todo el programa se garantizó la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), con colación y almuerzo para todos los participantes. Además, en las sedes con pileta se contó con guardavidas, y cada espacio tuvo docentes y directivos responsables de la planificación y el acompañamiento de las actividades.

La implementación del programa es posible gracias al trabajo articulado entre el sistema educativo, distintos organismos y el Municipio, lo que permite ampliar el acceso a espacios verdes, natatorios, actividades culturales, deportivas y atención primaria de la salud.