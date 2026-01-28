miércoles 28 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Escuelas Abiertas en Verano llega a su fin en Pergamino con muestras y actividades en Douglas

    El programa bonaerense Escuelas Abiertas en Verano culmina esta semana en Pergamino tras un verano con más de 750 chicos participando a diario.

    28 de enero de 2026 - 14:56
    Este año, Escuelas Abiertas en Verano contó con una participación diaria aproximada de 750 alumnos, distribuidos en 11 sedes administrativas.

    Este año, Escuelas Abiertas en Verano contó con una participación diaria aproximada de 750 alumnos, distribuidos en 11 sedes administrativas.

    ERICA GARCIA
    Lee además
    La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026
    El próximo martes concluye el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Veran.

    San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

    Las actividades de cierre ya se realizaron en las localidades de Pinzón, Rancagua, Guerrico y El Socorro, mientras que el gran cierre distrital tendrá lugar este jueves y viernes en el Club Douglas, con la participación de cientos de chicos y chicas que mostrarán todo lo aprendido a lo largo del verano.

    Más de 750 chicos por día

    Este año, el programa contó con una participación diaria aproximada de 750 alumnos, distribuidos en 11 sedes administrativas, con niños y adolescentes de entre 3 y 17 años.

    Las propuestas incluyeron actividades acuáticas, deportivas y recreativas, pensadas para promover el juego, la convivencia y el disfrute en un entorno cuidado.

    “La verdad es que fue un verano muy intenso y muy lindo, con muchísima participación. Los chicos pudieron disfrutar de actividades variadas, pensadas para cada edad”, destacó Milena Rodríguez, coordinadora distrital del Programa Escuelas Abiertas en Verano.

    El rol clave del trabajo articulado

    Rodríguez resaltó especialmente la gestión que permitió que el programa contara con natatorios desde el primer día.

    “Gracias a la rápida articulación entre la inspectora Jefa Distrital, Erica García, y el subsecretario de Deportes del Municipio, Matías Varela, pudimos disponer desde el inicio de los dos natatorios, tanto el del Club Douglas como el de SMATA”, explicó.

    Este acceso resultó fundamental para el desarrollo de las actividades acuáticas, uno de los ejes más esperados por los participantes.

    Cierres en Club Douglas

    El jueves, el cierre se realizará en el Club Douglas con la participación de las sedes EP N° 5, EP N° 8 y EP N° 59, donde alrededor de 250 chicos presentarán esquemas acuáticos, canciones y banderas, mostrando lo trabajado durante el programa.

    “El cierre es un momento muy especial porque los chicos pueden demostrar todo lo que aprendieron y compartirlo con sus familias”, señaló Rodríguez.

    El viernes, con la misma modalidad, será el turno de las sedes EP N° 41, EP N° 48, CEC N° 802 y EP N° 19, con la participación de casi 300 alumnos.

    Un recorrido personal ligado a la iniciativa

    La coordinadora distrital también compartió su vínculo personal con Escuelas Abiertas en Verano. “Para mí este programa es muy especial porque yo fui alumna cuando era chica, después tuve la oportunidad de ser profesora y hoy me toca estar como coordinadora distrital. Es muy emocionante ver cómo sigue creciendo año a año”, expresó.

    Un programa bonaerense de gran alcance

    A nivel provincial, más de 220 mil niñas, niños y adolescentes participan este verano de Escuelas Abiertas en Verano, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses, incluyendo 65 sedes en contextos de encierro.

    Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, en jornadas de cuatro horas diarias, con turnos mañana, tarde y vespertino, y están orientadas a promover la inclusión social, el cuidado de la salud, la conciencia ambiental y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

    Alimentación, seguridad y cuidado integral

    Durante todo el programa se garantizó la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), con colación y almuerzo para todos los participantes. Además, en las sedes con pileta se contó con guardavidas, y cada espacio tuvo docentes y directivos responsables de la planificación y el acompañamiento de las actividades.

    La implementación del programa es posible gracias al trabajo articulado entre el sistema educativo, distintos organismos y el Municipio, lo que permite ampliar el acceso a espacios verdes, natatorios, actividades culturales, deportivas y atención primaria de la salud.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026

    San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    La Provincia confirmó el cronograma de pagos a empleados estatales con el aumento del 4,5%

    Arroyo Pergamino: Servicios Públicos de Pergamino lleva adelante mantenimiento y limpieza

    La ciudad de Arrecifes vuelve a ser sede del Encuentro con la palabra

    Se incendió un transformador y parte del barrio Viajantes quedó sin energía eléctrica este martes por la noche

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino remodeló la Subestación 30 para mejorar el servicio en el radio céntrico

    Con aumento incluido, la Provincia confirmó qué días de febrero cobrarán los sueldos los empleados públicos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El 6º Encuentro con la palabra se llevará a cabo nuevamente en el Complejo Sueños, en Arrecifes.
    Cultura

    La ciudad de Arrecifes vuelve a ser sede del Encuentro con la palabra

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto
    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    Este jueves comienza una nueva edición de Veranico en la Laguna Descubrí, una propuesta ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno natural y único.

    Veranico llega a San Nicolás con dos fines de semana a puro verano en la Laguna Descubrí

    La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026