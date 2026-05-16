Violencia escolar: Justicia y Educación avanzan en Pergamino con protocolos de intervención conjunta

Autoridades judiciales y educativas encabezaron en Pergamino una jornada sobre violencia escolar y protocolos de intervención ante amenazas y delitos.

Con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales para actuar frente a episodios de violencia escolar, amenazas y otros delitos en establecimientos educativos, autoridades judiciales y representantes del sistema educativo desarrollaron en Pergamino un nuevo encuentro de capacitación e intercambio sobre protocolos de intervención conjunta.

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La actividad correspondió al Segundo Encuentro sobre Protocolos de Intervención Conjunta ante situaciones de Riesgo Escolar y fue organizada por la Fiscalía General y la Dirección General de Cultura y Educación, con el auspicio de la Fundación Centro Regional Universitario (CRUP) y el acompañamiento del Gobierno bonaerense y del ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena.

La jornada reunió a directivos, docentes y autoridades políticas y judiciales vinculadas al abordaje de situaciones conflictivas en el ámbito educativo, con especial atención en los mecanismos de actuación frente a amenazas, hechos de violencia escolar y otros delitos que puedan afectar a la comunidad educativa.

Durante el encuentro expusieron el fiscal general del Departamento Judicial Pergamino, Daniel Gómez; el fiscal Francisco Furnari; la instructora judicial Geraldine Casco y la inspectora jefa distrital Erica García.

Las disertaciones estuvieron orientadas a profundizar el conocimiento sobre los protocolos vigentes para intervenir ante situaciones de riesgo escolar, especialmente en casos vinculados con intimidaciones, amenazas y otros episodios que puedan generar preocupación dentro de las instituciones educativas.

Además de las exposiciones técnicas y jurídicas, los participantes intercambiaron experiencias sobre situaciones reales registradas en establecimientos educativos y analizaron criterios de actuación coordinada entre escuelas, organismos judiciales y fuerzas de seguridad.

Justicia y educación

Las autoridades remarcaron la importancia de consolidar canales de comunicación permanentes entre el Poder Judicial y el sistema educativo para agilizar respuestas ante conflictos que involucren a estudiantes, docentes o familias.

En ese sentido, destacaron que la intervención temprana y el trabajo articulado permiten prevenir escenarios de mayor gravedad y brindar herramientas claras a los equipos directivos para actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El encuentro contó además con la presencia de la senadora provincial Laura Clark y de los concejales Bernardo Fiore e Ignacio Ostertag, quienes acompañaron la jornada junto a docentes y directivos de distintos establecimientos educativos del distrito.

Riesgo escolar y prevención

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros apunta a fortalecer las estrategias de prevención y contención frente a situaciones de violencia escolar, promoviendo criterios unificados de intervención y una articulación más eficiente entre las instituciones involucradas.

Asimismo, remarcaron que el abordaje interdisciplinario resulta fundamental para responder adecuadamente ante episodios que puedan afectar la convivencia escolar y la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas.