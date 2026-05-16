sábado 16 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Violencia escolar: Justicia y Educación avanzan en Pergamino con protocolos de intervención conjunta

    Autoridades judiciales, educativas y legislativas participaron en Pergamino de una jornada sobre violencia escolar y protocolos de actuación ante amenazas y delitos.

    16 de mayo de 2026 - 21:09
    Autoridades judiciales y educativas encabezaron en Pergamino una jornada sobre violencia escolar y protocolos de intervención ante amenazas y delitos.

    Autoridades judiciales y educativas encabezaron en Pergamino una jornada sobre violencia escolar y protocolos de intervención ante amenazas y delitos.

    LA OPINION

    Con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales para actuar frente a episodios de violencia escolar, amenazas y otros delitos en establecimientos educativos, autoridades judiciales y representantes del sistema educativo desarrollaron en Pergamino un nuevo encuentro de capacitación e intercambio sobre protocolos de intervención conjunta.

    Lee además
    El convenio permitirá que trabajadores municipales, junto a sus cónyuges, convivientes e hijos, puedan acceder a diferentes servicios médicos.

    El Municipio y la Clínica Pergamino fortalecen el acceso a la salud de trabajadores municipales
    Comunicaciones venció a Los Andes en el “Pickle Gracia” y consiguió su cuarta victoria.

    Otra fecha perfecta para los equipos de Pergamino en la Liga Provincial

    La actividad correspondió al Segundo Encuentro sobre Protocolos de Intervención Conjunta ante situaciones de Riesgo Escolar y fue organizada por la Fiscalía General y la Dirección General de Cultura y Educación, con el auspicio de la Fundación Centro Regional Universitario (CRUP) y el acompañamiento del Gobierno bonaerense y del ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena.

    La jornada reunió a directivos, docentes y autoridades políticas y judiciales vinculadas al abordaje de situaciones conflictivas en el ámbito educativo, con especial atención en los mecanismos de actuación frente a amenazas, hechos de violencia escolar y otros delitos que puedan afectar a la comunidad educativa.

    Protocolos de violencia escolar

    Durante el encuentro expusieron el fiscal general del Departamento Judicial Pergamino, Daniel Gómez; el fiscal Francisco Furnari; la instructora judicial Geraldine Casco y la inspectora jefa distrital Erica García.

    Las disertaciones estuvieron orientadas a profundizar el conocimiento sobre los protocolos vigentes para intervenir ante situaciones de riesgo escolar, especialmente en casos vinculados con intimidaciones, amenazas y otros episodios que puedan generar preocupación dentro de las instituciones educativas.

    Además de las exposiciones técnicas y jurídicas, los participantes intercambiaron experiencias sobre situaciones reales registradas en establecimientos educativos y analizaron criterios de actuación coordinada entre escuelas, organismos judiciales y fuerzas de seguridad.

    Justicia y educación

    Las autoridades remarcaron la importancia de consolidar canales de comunicación permanentes entre el Poder Judicial y el sistema educativo para agilizar respuestas ante conflictos que involucren a estudiantes, docentes o familias.

    En ese sentido, destacaron que la intervención temprana y el trabajo articulado permiten prevenir escenarios de mayor gravedad y brindar herramientas claras a los equipos directivos para actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos.

    El encuentro contó además con la presencia de la senadora provincial Laura Clark y de los concejales Bernardo Fiore e Ignacio Ostertag, quienes acompañaron la jornada junto a docentes y directivos de distintos establecimientos educativos del distrito.

    Riesgo escolar y prevención

    Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros apunta a fortalecer las estrategias de prevención y contención frente a situaciones de violencia escolar, promoviendo criterios unificados de intervención y una articulación más eficiente entre las instituciones involucradas.

    Asimismo, remarcaron que el abordaje interdisciplinario resulta fundamental para responder adecuadamente ante episodios que puedan afectar la convivencia escolar y la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Municipio y la Clínica Pergamino fortalecen el acceso a la salud de trabajadores municipales

    Otra fecha perfecta para los equipos de Pergamino en la Liga Provincial

    El grupo teatral Las Enaguas desembarca en Espacio GAE con la obra Niño Monstruo

    Pergamino: Fiscalía y Policía Judicial coordinan el nuevo esquema investigativo contra el delito

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas

    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    Del sol al abrigo en Pergamino: se espera un sábado inestable y la llegada del frío intenso

    Inclusión que transforma: alumnos de Los Buenos Hijos realizan pasantías educativas junto al Municipio

    América en Corsa: dos amigos de Acevedo rumbo al Mundial con un sueño sobre ruedas

    Cinema Pergamino suma una nueva propuesta familiar a su cartelera: Las ovejas detectives

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El convenio permitirá que trabajadores municipales, junto a sus cónyuges, convivientes e hijos, puedan acceder a diferentes servicios médicos.

    El Municipio y la Clínica Pergamino fortalecen el acceso a la salud de trabajadores municipales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El incendio del vehículo utilitario tipo furgón Fiat Fiorino se incendió por una presunta falla electro mecánica que provocó llamas en el sector del motor.

    Un vehículo se incendió en la ruta 8 a la altura de la localidad de Viña
    Autoridades judiciales y educativas encabezaron en Pergamino una jornada sobre violencia escolar y protocolos de intervención ante amenazas y delitos.

    Violencia escolar: Justicia y Educación avanzan en Pergamino con protocolos de intervención conjunta

    El principio de incendio generó un amplio despliegue de fuerzas de emergencias.

    Gran despliegue por el principio de incendio en una casa de avenida Intendente Illia entre Laguía y Coni

    Hospitalizaron a la persona que iba al mando de la motocicleta que chocó contra un auto en avenida Intendente Ernesto Illia y Emilio R. Coni en la tarde de este sábado.

    Hospitalizaron a una persona que chocó en moto contra un auto en avenida Intendente Illia y Coni

    El convenio permitirá que trabajadores municipales, junto a sus cónyuges, convivientes e hijos, puedan acceder a diferentes servicios médicos.

    El Municipio y la Clínica Pergamino fortalecen el acceso a la salud de trabajadores municipales