Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño. LaOpinion

Un joven de 23 años fue aprehendido por personal del Comando Patrullas San Nicolás, acusado de Robo Calificado por Escalamiento en un taller mecánico ubicado sobre calle Rondeau, entre Alberdi y José Ingenieros. Según fuentes policiales, el sospechoso habría trepado el tapial perimetral del comercio y sustraído dos ventiladores y repuestos eléctricos.

Retenido por el propietario y detenido con la llegada de los efectivos Sin embargo, fue sorprendido e interceptado por el propietario, un hombre de 63 años, quien lo retuvo hasta la llegada de los efectivos.

Durante la aprehensión, los policías incautaron un arma blanca entre sus prendas, siendo una cuchilla de unos 30 centímetros, utilizada presuntamente para cometer el ilícito.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso las actuaciones correspondientes.

