miércoles 03 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Un joven de 23 años fue aprehendido en San Nicolás tras robar en un taller. El dueño lo retuvo hasta que llegó la policía. Interviene la UFI N°1.

    3 de septiembre de 2025 - 13:30
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    LaOpinion

    Un joven de 23 años fue aprehendido por personal del Comando Patrullas San Nicolás, acusado de Robo Calificado por Escalamiento en un taller mecánico ubicado sobre calle Rondeau, entre Alberdi y José Ingenieros. Según fuentes policiales, el sospechoso habría trepado el tapial perimetral del comercio y sustraído dos ventiladores y repuestos eléctricos.

    Lee además
    Un joven detenido en San Nicolás tras resistirse a un control policial.

    Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control
    Detenido un sujeto tras intentar ingresar a la vivienda de su hermana en San Nicolás.

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    Retenido por el propietario y detenido con la llegada de los efectivos

    Sin embargo, fue sorprendido e interceptado por el propietario, un hombre de 63 años, quien lo retuvo hasta la llegada de los efectivos.

    Durante la aprehensión, los policías incautaron un arma blanca entre sus prendas, siendo una cuchilla de unos 30 centímetros, utilizada presuntamente para cometer el ilícito.

    La causa quedó en manos de la UFI N°1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso las actuaciones correspondientes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto

    Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

    San Nicolás: balearon a un hombre en el marco de una discusión familiar en barrio Belgrano

    San Nicolás: detuvieron a un hombre que apedreó la casa de un vecino e intentó agredir a la policía

    San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Herido un ciclista tras chocar la puerta de un automóvil en San Nicolás.

    San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro
    Robos en Zárate

    Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Indignación en baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron
    indignación en Baradero

    Baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Organizada por Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones,

    Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel