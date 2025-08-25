lunes 25 de agosto de 2025
    • Colón y General Paz

    Ministerio de Capital Humano: abandono, vandalismo y robos en el histórico edificio de Desarrollo Social

    El inmueble ubicado en avenida Colón y General Paz está abandonado por el Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional.

    Por Luciano Zuccarelli
    25 de agosto de 2025 - 16:13
    Vandalismo y robos en el edificio de avenida Colón y General Paz.

    En los últimos días, el edificio ubicado en la esquina de avenida Colón y General Paz, donde tiempo atrás funcionaba el Centro de Referencia (CDR) de Desarrollo Social de la Nación, fue blanco de hechos de vandalismo y robos teniendo en cuenta la resolución del Gobierno de Javier Milei de cerrarlo, a instancias del Ministerio de Capital Humano.

    Abandonado por el Ministerio de Capital Humano

    Según se pudo constatar, el inmueble presenta daños visibles en los ventanales, además de la sustracción de distintos elementos que formaban parte de su estructura y mobiliario. La situación genera preocupación, ya que se trata de un espacio que supo cumplir un rol social relevante en la ciudad, destinado a la atención y acompañamiento de vecinos en situación de vulnerabilidad.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Durante los últimos días hubo hechos de vandalismo, seguido de robos, en el edificio de avenida Colón y calle General Paz, donde funcionada la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación."

    Pedido a las autoridades del Gobierno Nacional

    Actualmente el lugar se encuentra sin actividad, lo que habría facilitado el accionar de desconocidos. No obstante, vecinos del sector piden a referentes nacionales la necesidad de garantizar medidas de seguridad y definir un destino para el edificio, a fin de evitar que continúe su deterioro.

